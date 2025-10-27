Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Herforder Ice Dragons mit nächstem Heimspiel
Herforder EV

Herforder Ice Dragons mit nächstem Heimspiel

Dienstag im Zeichen des HEV-Duells

27. Oktober 20251 Mins read57
Philip Woltmann / © Jana Hemmelmann
Herford. (PM HEV) Keine Atempause – für den Herforder Eishockey Verein geht die erste Intensivphase in der Oberliga Nord weiter.

Nach dem 1:2 gegen die Hammer Eisbären am vergangenen Freitag und dem starken 7:2-Erfolg am Sonntag in Erfurt, geht es in der ersten Dienstagsbegegnung der Saison mit einem Heimspiel gegen die Herner EV Miners weiter. Um 20.00 Uhr beginnt in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ das HEV-Duell und die Ice Dragons wollen versuchen, erstmals in dieser Spielzeit zwei Erfolge hintereinander zu erringen.

Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in die Partie. Den Herne Miners gelang es zuletzt im Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle einen 0:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen umzuwandeln, wodurch sich die Miners auf Platz 10 in der Tabelle verbesserten.

Sehr souverän war Herfords Auftritt beim Gastspiel in Erfurt. Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Ostwestfalen das Kommando auf dem Eis und fuhren ein deutliches und verdientes 7:2 ein. Mit 13 Punkten hat man Platz 7 inne und diese Ausgangslage soll in der Tabelle gegen Herne mindestens verteidigt werden.

Im ersten Aufeinandertreffen gelang der Mannschaft von Herfords Chefcoach Henry Thom ein 5:2-Auswärtserfolg und die ostwestfälischen Eishockeyfans hätten nichts dagegen, wenn in der heimischen Drachenhöhle ein weiterer Sieg folgen würde und sich die Ice Dragons im Mittelfeld der Oberliga Nord festsetzen könnten.

Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen.

