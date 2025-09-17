Herforder Ice Dragons gehen in sechste Profisaison

Herford. (PM HEV) Mit Spannung schauen die ostwestfälischen Eishockeyfans auf die kommende Spielzeit, wenn am kommenden Freitag um 20.30 Uhr für den Herforder Eishockey Verein der Startschuss für die sechste Saison im deutschen Profieishockey beginnt.

Zum Auftakt warten in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“, wie im Vorjahr die Rostock Piranhas.

Für den HEV verlief die Vorsaison mit dem erstmaligen Erreichen der PlayOff-Phase äußerst erfolgreich. Auch wenn sich dadurch mehrere Akteure in den Fokus anderer Vereine spielten, bleibt der Großteil des Kaders zusammen und nimmt unter Chefcoach Henry Thom die nächste Saison in Angriff. Sechs Abgängen stehen mit Jackson Pierson, David Makuzki, Jannis Kälble, Sebastian Moberg und Pavel Avdeev fünf Neuzugänge gegenüber und so wird auf ein relativ eingespieltes Team gesetzt.

Die Konkurrenz hat in der Oberliga Nord jedoch nicht geschlafen und es ist davon auszugehen, dass es noch intensiver, noch spannender und qualitativ auch noch hochwertiger zur Sache geht, wenn am Freitag der Startschuss fällt.

Auch der neue Modus mit Zwischenrunde sorgt in der Oberliga Nord dafür, dass es von der ersten Sekunde an um jeden Punkt gehen wird. Die Ice Dragons werden alles dafür geben, den langen Weg mit 54 Spieltagen erfolgreich zu gestalten, um am Ende erneut die PlayOff-Phase zu erreichen.

Das Team der Herforder Ice Dragons

Sitzend (v. l.): Kieren Vogel, Nick Walters, Yannis Walch, Henry Thom (Chefcoach), Ramona Rossack (Athletiktrainerin), Gleb Berezovskij, Marius Garten, Jakub Urbisch

Stehend (v. l.): Sven Johannhardt (Sportlicher Leiter), Uwe Flachmeier (Betreuer), Uwe Geiselmann (Physiotherapie), Patrick Sander (Betreuer), Laura Kleine (Physiotherapie), Saskia Bültemeier (Medizinische Assistenz), Heiko Schure (Physiotherapie), Timo Sticha, Pavel Avdeev, Dennis Sticha, Nils wegner, Leon Köhler, Michael Schaaf, Mika Hupach, Sebastian Moberg, Janet Schmidt (Betreuerin / Roadteam), Michael Schmidt (Betreuer / Roadteam), Dr. med Tojon Straßburg (Teamarzt)

Erhöhte hintere Reihe (v. l.): David Makuzki, Dennis König, Jackson Pierson, Philip Woltmann, Ryley Lindgren, Jannis Kälble, Jegors Kalnins, Philipp Waßmann (Teamarzt)