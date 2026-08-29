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Herforder Ice Dragons erstmals zuhause in Aktion

29. August 20261 Mins read45
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Jannis Kälble (l.) im Hinspiel - © Maite Baierlein
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Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert sich erstmals in dieser Spielzeit vor heimischer Kulisse.

Ab 16.30 Uhr kommt es in der Sonntagsbegegnung in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum direkten Rückspiel der PreSeason gegen die Füchse Duisburg. Zuvor startet ab 13.30 Uhr das Sommerfest, auf der auch die Ice Dragons den ostwestfälischen Eishockeyfans präsentiert werden.

Wer das neue Team des HEV näher kennenlernen möchte, sollte unbedingt pünktlich zum ersten Programmpunkt des Tages kommen. Neben Interviews mit dem Trainerteam, Offiziellen und Spielern warten auf die Besucher Verlosungs- und Mitmachaktionen rund um den Herforder Eishockey Verein. Auch der neue Exklusivpartner Barre wird mit seinem Opel Oldtimer vor Ort sein und neben einem Gratisfass Barrenia auch einen Promotionstand und Glücksrad mit an Bord haben. Selbstverständlich sind auch der Dragonsfood-Wagen und Getränkestationen geöffnet, zudem bieten die Ladydragons Kaffee und Kuchen an. Der Fanshop ist mit neuen Artikeln bestückt und auch für Autogramme und Fotos wird ausreichend Zeit vorhanden sein.

Um 15.30 Uhr öffnen dann die Tore zur Drachenhöhle und die Zuschauer dürfen sich auf viele Veränderungen in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ freuen. Eine Stunde später beginnt das Rückspiel gegen die Füchse Duisburg, die man am Freitagabend mit einer ordentlichen Leistung 4:3 besiegte. Die Gäste von der Wedau werden mit Sicherheit versuchen, sich für die Niederlage zu revanchieren, auch wenn die Ergebnisse in Testspielen nicht zu hoch bewertet werden sollten. Inwieweit HEV-Chefcoach mit dem ersten Auftritt seines Teams zufrieden war und welches die Zielsetzungen für das zweite „Back-to-Back“-Duell sind, wird er bestimmt im Vorfeld live vor den Zuschauern verraten.

Tickets für das Spiel gibt es online unter www.tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Tageskasse, die mit Einlassbeginn öffnet. Außerdem wird die Partie live auf www.sprade.tv übertragen.

Seine Karriere in Zahlen

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