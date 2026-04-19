Herforder EV verkündet erste Abgänge

Herford. (PM HEV) Die Saison 2025/26 ist inzwischen für alle Nord-Ligisten Geschichte und auch in Herford ist die Spielfläche in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ inzwischen abgetaut.

Mit Beginn der Sommerpause heißt es oftmals auch Abschied nehmen und so gibt auch der Herforder Eishockey Verein, nachdem bereits das Karriereende von Marius Garten zu einem früheren Zeitpunkt verkündet wurde, die nächsten Abgänge bekannt.

Mit Ryley Lindgren, Yannis Walch, Nils Wegner und Matyas Kovacs werden vier Spieler verabschiedet, die insgesamt auf 303 Pflichtspiel-Einsätze im HEV-Trikot zurückblicken.

Zwei Spielzeiten lang sorgte Ryley Lindgren für viel Kopfzerbrechen in der gegnerischen Defensive. Bei seinen 96 Spielen kam der Kanadier auf insgesamt 123 Scorerpunkte bei 52 Treffern, war somit maßgeblich am Erfolg der Ice Dragons in den vergangenen beiden Spielzeiten beteiligt und zählte zu den Top-Spielern der 3. Liga. Nun zieht es den inzwischen 30jährigen Stürmer wieder in seine Heimat zurück und wird wohl das professionelle Eishockey zugunsten seines zukünftigen beruflichen Werdegangs zumindest reduzieren.

Mit Yannis Walch verlässt ein Spieler die Ice Dragons, der exakt 100 Einsätze für den HEV kam. 33 Scorerpunkte bei 10 selbst erzielten Toren stehen für den Verteidiger in der Statistik der vergangenen beiden Spielzeiten. Die geblockten Schüsse, die verhinderten Tore der gegnerischen Mannschaften und auch die vielen Blessuren werden nirgends aufgeführt, waren jedoch für den Erfolg des Herforder Teams unverzichtbar.

Mit Nils Wegner kam 2024 ein junger Stürmer zum HEV, der zwar nicht seine erste Spielzeit bei den Senioren, jedoch im deutschen Profieishockey absolvierte. Nach einem starken Beginn stoppte eine schwere Verletzung den Stürmer abrupt. Doch Herfords Nummer 13 arbeitete sich zurück, musste sich Baustein für Baustein auf dem Eis erkämpfen und verpasste in der gerade beendeten Eiszeit kein einziges Spiel. Nachdem Nils Wegner in der vergangenen Saison in den PlayOffs aufgrund seiner Verletzung nur zuschauen durfte, erlebte er diese nun erstmals auch auf dem Eis. In seinen 82 Herforder Einsätzen holte er 28 Scorerpunkte und traf selbst 18 Mal.

Mitten in der Saison 2025/26 musste der Herforder Eishockey Verein aufgrund von Verletzungen noch einmal auf dem Spielermarkt tätig werden. Kein leichtes Unterfangen, zumal es auch eine gewisse Eingewöhnungszeit bedarf. Die Verantwortlichen des HEV wurden jedoch in Matyas Kovacs fündig. Der 29jährige Deutsch-Rumäne kannte der Eishockeystandort Herford bereits aus seiner früheren Zeit bei den Ice Dragons und so kam der Stürmer gleich in seinen ersten Einsätzen gut zurecht. Doch auch Matyas Kovacs blieb nicht von Verletzungen verschont, musste mehrere Spiele pausieren und kehrte nach einigen Wochen Pause wieder zurück. In seinen 25 Spielen erzielte er 8 eigene Treffer und bereitete 11 weitere vor.

Alle vier Spieler sind eng mit den jüngsten Erfolgen des HEV verbunden und haben intensiv dazu beigetragen, dass die Wege in die PlayOffs der Oberliga führten. Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Eishockeyfans bedanken sich bei Ryley Lindgren, Yannis Walch, Nils Wegner und Matyas Kovacs für ihren Einsatz in der Vergangenheit, für viele Herforder Sporthighlights, tolle Momente außerhalb des Eises und wünscht den Akteuren für die Zukunft alles Gute.