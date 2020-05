Herforder Eishockeyverein meldet fÃ¼r die Oberliga

Herford. (PM HEV) Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins blicken auf intensive Wochen zurück. Unmittelbar nach dem Aus im Halbfinale gegen den EHC Neuwied...

Herford. (PM HEV) Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins blicken auf intensive Wochen zurück. Unmittelbar nach dem Aus im Halbfinale gegen den EHC Neuwied erfolgte in der Regionalliga West noch vor Beginn des PlayOff-Finales der Abbruch der Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie.

Bereits seit längerer Zeit wuchs im Umfeld des HEV der Wunsch, die Oberliga Nord und somit Drittliga-Eishockey in Herford anzustreben. Nach zwei Regionalligameisterschaften in den Jahren 2018 und 2019 verzichteten die Ice Dragons auf den Aufstieg, da die Strukturen und Gegebenheiten Eishockey in der 3. Liga nicht zuließen.

Auch nach dem Saisonende im Frühjahr verlor das Vorstandsteam um den 1. Vorsitzenden Uwe Johann das Ziel Oberliga nicht aus den Augen und unmittelbar vor Ablauf der Meldefrist zum 31. Mai kam es somit zum Entschluss, die Lizenzierungs-Unterlagen für die Oberliga Nord beim Deutschen Eishockey Bund einzureichen.

Am Dienstag um 18.30 Uhr führt der Herforder Eishockey Verein eine Pressekonferenz durch, um weitere Details zu erläutern. Dabei wird die Pressekonferenz live auf der Facebook-Seite des Herforder Eishockey Vereins übertragen und bietet somit auch den Fans und Interessenten des Herforder Eishockeys die Möglichkeit, brandaktuelle News zur kommenden Saison zu erhalten.