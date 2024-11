Herforder Eishockey Verein verlÃ¤ngert vorzeitig mit Henry Thom

Herford. (PM HEV) Henry Thom wird auch nach der laufenden Saison weiterhin dem Herforder Eishockey Verein erhalten bleiben. Der Vertrag mit dem Chefcoach der...

Herford. (PM HEV) Henry Thom wird auch nach der laufenden Saison weiterhin dem Herforder Eishockey Verein erhalten bleiben.

Der Vertrag mit dem Chefcoach der Ice Dragons wurde vorzeitig und längerfristig über die laufende Spielzeit hinaus verlängert.

Henry Thom kam zur Saison 24/25 zum HEV und hatte die schwierige Aufgabe, einen kompletten Kader-Umbruch im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bei den Ostwestfalen durchzuführen. Stück für Stück baute er die Mannschaft zusammen und stellte so ein neues Herforder Team zusammen, mit dem er im Sommer die Arbeit aufnahm.

Nach dem erfolgreichen Saisonstart des HEV wurde nun die Zusammenarbeit über die Saison 2024/25 hinaus vereinbart. „Wir haben von Beginn an immer über einen längeren Zeitraum geplant, wollten aber zunächst schauen, ob es auch von allen Seiten passt. Ich habe hier in Herford alles so vorgefunden, wie es beschrieben wurde. Die Arbeit des Vorstandes, aber auch des gesamten OffIce-Teams erfolgt in einer sehr familiären Atmosphäre. Die Zusammenarbeit mit Athletiktrainerin Ramona Rossack ist sehr gut und wir tauschen uns intensiv aus. Schnell habe ich gemerkt: Jeder packt hier im Umfeld mit an und ich fühle mich mittlerweile als Teil der gesamten Sache. Nun schauen wir weiter nach vorne und wollen gemeinsam das Team und den Standort in der laufenden Saison, aber auch darüber hinaus, weiterentwickeln“, so Henry Thom in einem ersten Statement zur Vertragsverlängerung.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sind froh, die frühzeitige Vertragsverlängerung und somit die weitere Zusammenarbeit mit Headcoach Henry Thom zu vermelden.

