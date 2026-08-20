Herforder Eishockey Verein verabschiedet Kieren Vogel

Herford. (PM HEV) Noch einmal heißt es für die ostwestfälischen Eishockeyfans Abschied nehmen – zumindest vorerst.

Neun Spielzeiten stand Kieren Vogel im Tor der Herforder Ice Dragons und sorgte mit seinen Paraden maßgeblich dafür, dass sich der HEV vom Regionalliga- zum etablierten Oberligateam entwickelte. 2017 wechselte der heute 29jährige Kieren Vogel vom Nachwuchs der Düsseldorfer EG nach Herford und kam auf insgesamt 382 Pflichtspieleinsätze im Trikot der Ice Dragons. Neben zwei Regionalligameisterschaften, gehören auch die PlayOff-Teilnahmen in den beiden vergangenen Oberligaspielzeiten zu den größten Erfolgen des Goalies.

Neben Eishockey spielte aber auch der Beruf für Kieren Vogel eine große Rolle. Nach absolvierter Ausbildung wagte er den schwierigen Spagat zwischen Hauptberuf und professionellem Sport, betrieb ein aufwändiges Zeitmanagement und stellte sich in den Dienst der Mannschaft. Doch nun wird man sich im Torhütergespann an eine neue Rückennummer gewöhnen und die Nummer 30 in bester Erinnerung behalten.

Doch wer weiß? Vielleicht ist es nur ein Abschied vom aktuellen Oberligakader. Derzeit befinden sich der HEV und Kieren Vogel noch im Austausch über eine andere Rolle bei den Ostwestfalen – eine Rolle, die der Verein und mit Sicherheit auch viele Anhänger begrüßen würden.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sowie die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans bedanken sich bei Kieren Vogel für seinen Einsatz im HEV-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute – vielleicht ja weiterhin in Herford.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Kieren Vogel @ Elite Prospects

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht