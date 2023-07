Herforder Eishockey Verein: Nils Bohle noch einmal mit einem besonderen Eishockeyevent

Herford. (PM HEV) Eishockeyfest für alle – die Fans des Herforder Eishockey Vereins dürfen sich den nächsten Termin ganz dick im Kalender notieren. Am...

Am Samstag, den 26. August kehrt mit Nils Bohle die ehemalige Nummer 21 noch einmal auf das Eis der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zurück. Ab 16.00 Uhr startet dann sein offizielles und bereits seit längerer Zeit vorbereitetes Abschiedsspiel.

Im März 2022 bestritt Nils Bohle sein letztes Meisterschaftsspiel beim 8:2-Erfolg über die EG Diez-Limburg, führte damals seine Mannschaft als Kapitän in die Oberligabegegnung und war selbst noch einmal Torschütze. Weit über 700 Spiele bestritt der heute 32jährige Ex-Stürmer für seinen HEV, holte dabei deutlich über 1000 Scorerpunkte und zählte 2009/2010 auch zum fast schon legendären Herforder Juniorenbundesligateam. Lediglich in der Spielzeit 2013/14 und 2014/15 lief Nils Bohle für die Hannover Indians auf, wechselte dann zurück zu den Ice Dragons und war maßgeblich an den Erfolgen und Aufstiegen in der Folge als Leistungsträger beteiligt.

Auch nach seiner aktiven Zeit blieb er seinem Heimatverein treu und ist heute noch in wichtiger Funktion hinter den Kulissen tätig. Wenn es die Zeit erlaubt, jagt er gelegentlich auch noch dem Puck hinterher.

Die Herforder Eishockeyfans dürfen sich am 26. August auf ein ganz besonderes Eishockeyevent freuen. Viele ehemalige Weggefährten werden den Weg in die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ finden, um Nils Bohle ein tolles Abschiedsspiel zu bieten. In den kommenden Wochen werden die über 40 Spieler vorgestellt, die dann den Zuschauern bei freiem Eintritt ein unterhaltsames Duell liefern werden. Auch der aktuelle Oberligakader, der einen Tag zuvor gegen die Young Roosters Iserlohn den ersten Auftritt der PreSeason hatte, wird vor Ort sein und im Anschluss an die Begegnung, gemeinsam mit den Aktiven des Abschiedsspieles und selbstverständlich den Zuschauern die Saisoneröffnung an der Eishalle feiern. Auch zur Eröffnungsveranstaltung folgen in den kommenden Wochen noch weitere Informationen.

Der 26. August sollte ab 16.00 Uhr also ganz dick und rot im Kalender der Ostwestfälischen Eishockeyfans notiert werden.

