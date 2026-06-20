Herforder Eishockey Verein erweitert Trainerteam: Brett Jaeger gibt seine langjährige Erfahrung an die Torhüter weiter

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein geht den nächsten Schritt zur Professionalisierung und erweitert das Trainerteam mit Brett Jaeger, der ab der kommenden Saison für die Torhüter der Ice Dragons und mit Andreas Ober für die Young Dragons zuständig ist.

Der 43jährige ist den ostwestfälischen Eishockeyfans bestens bekannt. Viele Male spielte er mit den Hannover Scorpions, den Hannover Indians und zuletzt den Hammer Eisbären gegen die Ice Dragons und entschied durch seine Leistung oftmals Spiele für sein Team. Ohne Zweifel zählte Brett Jaeger in den vergangenen Jahren zu den stärksten Torhütern der Oberliga, nachdem er zuvor neun Eiszeiten in der DEL2 spielte. In der vergangenen Saison beendete der Deutsch-Kanadier seine aktive Laufbahn und hütete beim 5:4-Sieg der Hammer Eisbären am letzten Zwischenrundenspieltag ausgerechnet gegen die Ice Dragons ein letztes Mal das Tor.

Nun wird er den HEV mit seiner Arbeit unterstützen, bei den Ice Dragons neben Headcoach Henry Thom und Athletiktrainerin Ramona Rossack und bei den Young Dragons neben dem hauptamtlichen Nachwuchsheadcoach Miha Zbontar das Team erweitern.

„Wir sind froh, dass Brett Jaeger seine Expertise nun an unsere Torleute weitergeben wird und dass unser Trainerteam wächst. Es ist ein weiterer Schritt zur Professionalisierung des Eishockeystandortes Herford und auch im Hinblick auf das 5-Sterne-Programm des DEB wichtig“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt zur Personalie.

Der Herforder Eishockey Verein heißt Brett Jaeger herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg für die zukünftige Zusammenarbeit.

Seit 2011 in Deutschland: Brett Jagers Karriere in Zahlen

Source: Brett Jaeger @ Elite Prospects

233 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro