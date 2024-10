Herford zuhause gegen Hamm und in Tilburg

Herford. (PM HEV) Hochspannung beim HEV – die Saison der Oberliga Nord Hauptrunde ist noch jung, doch für den Herforder Eishockey Verein steht das...

Herford. (PM HEV) Hochspannung beim HEV – die Saison der Oberliga Nord Hauptrunde ist noch jung, doch für den Herforder Eishockey Verein steht das erste große Highlight auf dem Programm.

In der Freitagsbegegnung kommt es um 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum ersten mit Spannung erwarteten Derby zwischen den Ice Dragons und den Hammer Eisbären, bevor die Mannschaft um Kapitän Marius Garten am Sonntag ab 16.30 Uhr zu Gast bei den Tilburg Trappers ist.

Die ostwestfälischen Eishockeyfans haben sich den Brückentag am Freitag längst rot im Kalender markiert und auch die Eisbären Hamm werden mit viel lautstarker Unterstützung die Reise nach Herford antreten. Das ewige Derby zwischen dem Herforder Eishockey Verein und den Hammer Eisbären wird wieder die Massen mobilisieren und Stimmung ist in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ garantiert. Beide Teams sind ordentlich aus den Startlöchern gekommen und aktuell trennt in der Tabelle beide Kontrahenten lediglich ein Zähler. Die Ice Dragons bewiesen zum Saisonstart Heimstärke und gewannen ihre Spiele gegen Rostock (6:3) und Essen (4:2). Diese Serie soll auch nach dem Duell mit den Eisbären weiterhin Bestand haben. Hamm holte am vergangenen Wochenende in Leipzig in einem spannenden Spiel den ersten Auswärtszähler nach einer 2:3-Niederlage in der Overtime und zeigte ebenfalls zuhause, dass auch in dieser Saison eine Menge Qualität im Kader steckt. Besonders stark zeigte sich in den ersten vier Begegnungen die Defensive, die insgesamt lediglich sieben Gegentreffer zuließ. Für die Eishockeyfans ist das Derby jedoch noch viel mehr als ein ganz normales Oberligaspiel. In Herford brennen die Fans auf Revanche aus der Vorsaison, als die Eisbären sämtliche Duelle mit dem HEV gewannen und umgekehrt will man in Hamm diese Derbyserie weiter ausbauen. Für Spannung ist also in jedem Fall gesorgt.

Am Sonntag folgt für die Ice Dragons die schwierige Auswärtshürde Tilburg. In den vergangenen vier Spielzeiten, ist es einem Herforder Team noch nie gelungen, gegen die niederländische Topmannschaft zu punkten. Auch in dieser Saison zählen die Trappers zum Favoritenkreis in der Oberliga Nord, ließen jedoch zuletzt beim 3:4 gegen Erfurt vor heimischer Kulisse sowie beim 6:7 nach Verlängerung in Duisburg Zähler liegen. Die ersten beiden Wochenenden haben gezeigt, dass die Mannschaften der Oberliga Nord qualitativ sehr nah beieinander sind und so werden die Ice Dragons am Sonntag ab 16.30 Uhr im Ijssportcentrutrum Tilburg versuchen, Vereinsgeschichte zu schreiben und erstmals etwas Zählbares gegen die Trappers einzufahren.

Tickets für das Derby am Freitag gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet zudem eine Abendkasse. Die Eintrittspreise für das Derby gegen Hamm belaufen sich auf 15,- € (Normalzahler), 12,- € (Ermäßigte), 6,- € (Kinder von 7 bis 12 Jahren) und 33,- € (Familienticket). Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen aufgrund der Ticketnachfrage dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.