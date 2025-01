Herford unterliegt Essen in der Schlussminute

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein erlebte in der Oberliga Nord Hauptrunde gegen die Moskitos Essen ein Wechselbad der Gefühle.

In der erneut ausverkauften imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ holten die Ice Dragons im Schlussdrittel zunächst einen 2:4-Rückstand auf, mussten in der Schlussminute jedoch noch den Treffer zum 4:5 (1:1/1:3/2:1)-Endstand hinnehmen.

Im ersten Drittel waren die Gäste das offensivere Team mit deutlich mehr Torschüssen. Jedoch nutzte der HEV eine der wenigen Gelegenheiten in der 12. Minute zum 1:0, als Logan DeNoble seinen Sturmpartner Anton Seidel glänzend in Szene setzte und Herfords Nummer 49 aus kurzer Entfernung vollendete. Doch Essen hatte eine Antwort parat und glich in der 16. Minute durch Elvijs Biezais zum 1:1 aus.

Im Mittelabschnitt änderte sich an der Schussstatistik nur wenig, allerdings nahm besonders bei den Moskitos die Qualität der Chancen zu. Daniel Weiss brachte die Gäste in Überzahl mit 2:1 in Führung (25.), die Ryley Lindgren noch zum 2:2 ausglich (26.), doch ein Doppelschlag in der 30. Minute brachte die Essener 4:2-Führung zum letzten Seitenwechsel. Zunächst traf Enrico Saccomani und nur 17 Sekunden später war erneut Daniel Weiss mit seinem zweiten Tor zur Stelle.

Herford zeigte aber Moral und wollte dem Spiel im letzten Drittel noch einmal eine Wendung geben. Nach Dennis Stichas Überzahltreffer in der 48. Minute stieg die Spannung wieder und die Ice Dragons waren zurück in der Partie. Rund zwei Minuten vor dem Ende nahm Chefcoach Henry Thom seinen Torhüter Jakub Urbisch zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis und nur wenige Sekunden später netzte der stark aufspielende Logan DeNoble tatsächlich noch zum 4:4-Ausgleich ein. So stellte man sich in der Drachenhöhle langsam auf die Verlängerung ein, doch die Moskitos wollten nicht mitspielen. 44 Sekunden vor der Schlusssirene fand Leon Fern, der beim 4:4-Gegentreffer noch zu passiv agiert hatte, mit seinem Schuss irgendwie den Weg ins Herforder Tor und sorgte somit für den glücklichen, jedoch nicht unverdienten Sieg der Essener.

„Wir haben im letzten Drittel eine gute Moral bewiesen und leider passiert dann in der Schlussminute ein Gegentreffer, den man sich nicht wünscht und den man als Trainer auch nicht aufmalen kann. Aufgrund des starken zweiten Drittels sind die drei Punkte für die Moskitos aber verdient“, erkannte Henry Thom die Leistung der Gäste an. Herford bleibt mit 47 Punkten auf Platz 7 der Tabelle und spielt in der Sonntagsbegegnung ab 18.30 Uhr beim Herner EV Miners.

Tore:

1:0 11:30 Anton Seidel (Logan DeNoble / Gleb Berezovskij)

1:1 15:35 Elvijs Biezais (Enrico Saccomani / Daniel Weiss)

1:2 24:02 Daniel Weiss (Lennart Otten / Ralf Rinke) PP1

2:2 25:36 Ryley Lindgren (Brandon Schultz / Yannis Walch)

2:3 29:01 Enrico Saccomani (Sandis Zolmanis / Fabio Frick)

2:4 29:18 Daniel Weiss (Niklas Hane / Lenny Boos)

3:4 47:48 Dennis Sticha (Timo Sticha / Gleb Berezovskij) PP1

4:4 58:23 Logan DeNoble (Ryley Lindgren / Brett Humberstone)

4:5 59:16 Leon Fern (Elvijs Biezais / Sandis Zolmanis)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Essen 12 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

