Herford: Trainerduo geht in die zweite Saison

Herford. (PM HEV) Chefcoach Milan Vanek und Co-Trainer Gordon Nickel gehen beim Herforder Eishockey Verein in die zweite Saison und werden weiterhin die Geschicke der Ice Dragons an der Bande leiten.

Nachdem zur vergangenen Saison ein Umbruch im Kader des HEV erfolgte, galt es, aus den vorhandenen Spielern ein Team, eine Mannschaft und eine Einheit zu bilden. Sehr früh zeigte sich, dass dieses gelungen war und dass das Team seine Fans auf der Reise durch die Saison mitnahm. Auch wenn am Ende „nur“ der 11. Platz heraussprang und man das angestrebte Wunschziel PrePlayOffs knapp verfehlte, auch wenn man zwischenzeitlich bittere Niederlagen einstecken musste und auch mal eine längere Serie mit verlorenen Spielen zu verarbeiten hatte, wirkte das Saisonfazit recht positiv und die Fans der Ice Dragons sahen eine Mannschaft, die gemeinsam als Team ganz viel Herzblut auf dem Eis ließ – mit Sicherheit ein wesentlicher Verdienst des Duos Milan Vanek und Gordon Nickel.

„Ich hatte tatsächlich noch rund eine Woche lang an den letzten 3 ½ Minuten der Saison zu knabbern. Rückblickend waren wir ganz nah an den PrePlayOffs, haben diese aber letztlich leider nicht erreicht“, blickt Milan Vanek noch einmal auf den Saisonschlussspurt zurück, der leider ohne HappyEnd für die Ostwestfalen blieb.

Doch längst ist unter der vergangenen Spielzeit ein Schlussstrich gezogen worden und der Blick geht nach vorne. „Wir arbeiten auf Hochtouren und stellen Stück für Stück den kommenden Kader zusammen und sind auch schon gut vorangekommen“, so Vanek weiter.

War in der vergangenen Saison die Kaderaufstellung auf 12 Stürmer plus 8 Verteidiger ausgelegt, so orientiert man sich aktuell am System 13 + 7, wobei innerhalb des Kaders auch Spieler zu finden sein werden, die universell einsetzbar sind. Auch die neue DEB-Regelung lediglich 15 Spieler des Jahrgangs 1999 und älter aufstellen zu dürfen, spielt bei den Planungen eine wesentliche Rolle, jedoch erfüllte der Herforder Eishockey Verein diese Ü23-Regularien sogar bereits in der letzten Spielzeit.

So basteln Milan Vanek und Gordon Nickel gemeinsam mit der Sportlichen Leitung weiter am Kader der Ice Dragons, bevor die Trainer in der Vorbereitung wieder die Aufgabe haben, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen, um aus dem Kader wieder eine Mannschaft, ein Team, das sich gemeinsam mit seinen Fans wieder als Einheit zeigt, zu formen – und den nächsten Angriff auf die Top 10 startet.

