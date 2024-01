Herford: Spiel verloren aber viel Anerkennung gewonnen

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat beim Tabellenzweiten der Oberliga Nord erneut an die guten Leistungen der vergangenen Spiele angeknüpft,...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat beim Tabellenzweiten der Oberliga Nord erneut an die guten Leistungen der vergangenen Spiele angeknüpft, den Favoriten Moskitos Essen in ein umkämpftes Spiel hineingezwungen, am Ende jedoch unglücklich in der Schlussphase mit 2:3 (0:0/1:1/1:2) nach großem Kampf verloren.

Bereits im ersten Drittel zeigte sich, dass die Ice Dragons wieder ein unbequemer Gegner sein würden. „Herford hat in der Defensive sehr strukturiert gearbeitet, die Zone vor dem Tor sehr verdichtet und uns gezwungen viel von außen zu schießen“, lobte Essens Trainer Danny Albrecht die Vorgehensweise des HEV. Hinzu kam eine gehörige Portion Kampfgeist und so entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem jedoch im ersten Drittel noch keine Tore fallen sollten.

Auch im zweiten Durchgang mussten beide Teams viel Arbeit investieren, um Torchancen zu kreieren. Eine Überzahlsituation der Gastgeber sollte schließlich zum ersten Treffer führen. Enrico Saccomani ließ Herfords Torhüter Justin Schroers in der 32. Minute keine Abwehrgelegenheit und eröffnete den Torreigen. Die Ice Dragons hatten jedoch schnell eine Antwort parat und kamen durch Dennis Gulda in der 35. Minute zum 1:1, womit auch letztmals die Seiten gewechselt wurden.

Im dritten Spielabschnitt brachte Carl Konze die Moskitos in der 46. Minute wieder in Führung, die Rustams Begovs jedoch in der 52. Minute wieder egalisierte. In der Schlussphase gaben sich beide Teams nicht mit dem Unentschieden zufrieden und so sahen die fast 1800 Zuschauer in der Eissporthalle Essen-West in den letzten Minuten eine abwechslungsreiche und weiterhin äußerst spannende Begegnung. 65 Sekunden vor dem Ende erlöste Sandis Zolmanis mit seinem Treffer zum 3:2 schließlich die Gastgeber, die somit weiterhin auf Tuchfühlung mit dem Tabellenführer Hannover Scorpions bleiben.

„Wir sind schnell und auch gut in die Begegnung gekommen und haben unseren Plan verfolgt. Der Siegtreffer kurz vor Ende ist für uns natürlich sehr unglücklich, ganz unverdient jedoch nicht. Essen hatte insgesamt die etwas klareren Torchancen und haben diese dann genutzt. Wir werden immer weiterarbeiten und schauen nun auf das Spiel gegen die Indians“, so Headcoach Risto Kurkinen nach dem Spiel.

In der Sonntagsbegegnung trifft der Herforder Eishockey Verein ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Hannover Indians, Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Eine Abendkasse öffnet mit Einlassbeginn um 17.30 Uhr. Aufgrund der guten Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins die Nutzung der Vorverkaufsstellen, um lange Warteschlangen vor der Eishalle zu vermeiden.

Tore:

1:0 31:05 Enrico Saccomani (Sandis Zolmanis / Edmunds Augstkalns) PP1

1:1 34:39 Dennis Gulda (Rudolfs Maslovskis / Philip Woltmann)

2:1 45:19 Carl Konze (Nicolas Cornett)

2:2 51:39 Rustams Begovs (Rudolfs Maslovskis)

3:2 58:55 Sandis Zolmanis (Elvijs Biezais / Enrico Saccomani)

Strafen:

Essen 2 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer: 1761