Herford mit mindestens fÃ¼nf Spielern im Tryout

Herford. (PM HEV) Ende nächster Woche startet die PreSeason-Phase des Herforder Eishockey Vereins und das Sommertraining endet für die Ice Dragons.

Eine Woche lang wird Chefcoach Milan Vanek in einem intensiven Trainingslager seine Akteure auf das Eis bitten und erste Strukturen im neuen Team des HEV eintrainieren. In das Trainingslager integriert ist am 25. August ab 20.30 Uhr auch das erste Testspiel in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen die Young Roosters Iserlohn, welches aus der hohen Trainingsbelastung mit bis zu vier täglichen Trainingseinheiten heraus absolviert wird und mit Sicherheit für eine willkommene Abwechslung bei den Spielern sorgt.

In den vergangenen Jahren waren auch immer Spieler zu einem Tryout in der PreSeason dabei, um sich für einen Vertrag beim Herforder Eishockey Verein zu empfehlen. „Dieses Mal nehmen wir mindestens fünf Spieler mit. Einige junge Akteure aus den eigenen Reihen, einen Spieler aus dem Vorjahreskader, den wir in einer TryOut-Phase noch einmal sehen wollen und ein Spieler, bei dem wir sehr gerne schauen wollen, wie er sich bei uns macht“, so Milan Vanek zu den abschließenden Trainingswochen, bevor die neue Oberligaspielzeit am 22. September startet.

Folgende Spieler gehen bei den Ice Dragons in das TryOut:

Justin Unger (24): In der vergangenen Saison stoppte eine Verletzung seine Saison bei den Ice Dragons abrupt. Zuvor erzielte Justin Unger in 40 Einsätzen selbst 2 Tore und legte für 4 weitere Treffer auf. Im TryOut erhält er die Gelegenheit, sich auch für die kommende Spielzeit zu empfehlen.

Marcnel Bathe (20): Seit der ersten Oberligasaison 20/21 war Marcnel Bathe immer wieder mit Eiszeit neben den U20-Spielen dabei. Inzwischen kommt der 20jährige auf 31 Einsätze in der 3. Liga und bereitete dabei auch ein Tor vor. In 13 U20-Einsätzen holte er in der vergangenen Spielzeit bei 14 Toren und 17 Vorlagen insgesamt 31 Scorerpunkte für sein Herforder Team, das am Ende die Regionalligameisterschaft feierte.

David Woltmann (20): Nachdem sein Bruder Philip nach seiner Rückkehr aus Selb nun wieder das Trikot der Ice Dragons trägt, ist auch David auf dem Sprung in den Kader des HEV. David hat im Sommer enorm hart an sich gearbeitet und ist nun in der PreSeason dabei. In der Herforder U20 war er in 16 Spielen mit 20 Toren und 22 Vorlagen ein Spieler, der Scorerqualitäten bewies. Seine Premiere bei den Senioren feierte David Woltmann beim ESC Kristall Lippstadt, für die er 11 Mal auflief und bei 6 Toren und 4 Vorlagen seine Qualität auch in der Landesliga zeigte.

Max Steinhauer (18): Mit Max Steinhauer stößt ein junger Spieler in das TryOut, der in der U20 beim HEV 18 Spiele absolvierte und dabei 7 Mal traf und 14 Torvorlagen gab. Zudem hatte er Gelegenheit, beim EJ Kassel seine erste Eiszeit in der DNL2 zu sammeln.

Nick Ekrot (19): Ein junger Torhüter aus Kassel wird beim Herforder Eishockey Verein ebenfalls in der PreSeason dabei sein. Nick kommt inzwischen auf 32 Einsätze in der DNL3 und DNL2 und zählte in der vergangenen Saison bereits zum erweiterten Kader der Kassel Huskies aus der DEL2, blieb jedoch ohne Einsatz. Vielleicht wird er für die Ice Dragons seine Premiere im deutschen Profieishockey erleben.

Man darf beim Herforder Eishockey Verein gespannt sein, inwieweit die TryOut-Spieler den Sprung in den Oberligakader schaffen werden.

