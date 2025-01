Herford im Eishockeyfieber – Jakub Urbisch bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein scheint Hockeytown Herford endgültig in ein Eishockeyfieber versetzt haben.

Besonders die Freitagspartie gegen die Hannover Indians, die in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ab 20.30 Uhr von der Schaper Gruppe präsentiert wird, zieht die Massen an und wird für ein weiteres Highlight beim HEV sorgen. Ebenso wichtig ist jedoch auch die Begegnung am Sonntag, wenn es für die Ostwestfalen an die Ostsee zu den Rostock Piranhas geht.

27 Punkte werden an den kommenden Spieltagen in der Oberliga Nord Hauptrunde noch vergeben und die Ice Dragons wollen möglichst viele hiervon sammeln, um den derzeitigen Tabellenplatz 6 und somit die direkte PlayOff-Qualifikation zu stabilisieren. Mit 53 Punkten weist der Herforder Eishockey Verein aktuell vier Punkte mehr als der direkte Verfolger Hammer Eisbären auf und dieses Punktepolster soll am kommenden Wochenende auf gar keinen Fall zusammenschrumpfen.

Doch für die Hannover Indians und die Rostock Piranhas sind die Begegnungen gegen das Herforder Team ebenfalls wichtig, wollen sie doch Tabellenplatz 4 (Hannover) und Tabellenplatz 8 (Rostock) mindestens verteidigen. So warten auf die ostwestfälischen Eishockeyfans spannende Duelle, in denen der HEV wieder durch Erfolge begeistern will.

Tickets für das Spiel gegen die Hannover Indians gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford. Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse, zudem werden die Spiele der Oberliga Nord live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen dringend die Nutzung der Vorverkaufsstellen sowie eine pünktliche Anreise, um lange Warteschlangen beim Einlass zu vermeiden.

Jakub Urbisch bleibt ein Ice Dragon

Frühzeitige Vertragsverlängerung mit Herforder Goalie

Obwohl für den Herforder Eishockey Verein gerade erst die Crunchtime im Rennen um die direkte PlayOff-Qualifikation begonnen hat, geht der Blick auch bereits auf die kommende Spielzeit. Frühzeitig wurde bereits die Vertragsverlängerung von Chefcoach Henry Thom vermeldet, nun folgt mit Jakub Urbisch auch die erste Personalie auf dem Eis. Der Herforder Torhüter bleibt in der Saison 25/26 im Trikot der Ostwestfalen.

„Ich fühle mich mit meiner Familie sehr wohl in Herford. Die Stadt ist nicht zu groß, nicht zu klein und ist ähnlich wie meine Heimat in Tschechien. Herford ist zu einem zweiten Zuhause für uns geworden. Es macht viel Spaß bei den Ice Dragons mit seinen Fans und ich versuche mit meiner Leistung, aber auch durch den Kontakt zu den Zuschauern etwas für die tolle Unterstützung zurückzugeben“, so Herfords Nummer 55. Auf die Frage nach dem Nahziel für diese Spielzeit hat Jakub Urbisch eine klare Antwort: „Top 5“.

„Bei Jakub braucht man eigentlich keine große Begründung für eine Vertragsverlängerung. Seine Leistung spricht einfach für ihn, er ist ein sehr starker Rückhalt. Auch wenn man manchmal bei seiner Art zu spielen den Atem anhält, hilft uns sein schnelles Spiel“, ist auch Henry Thom froh über die Vertragsverlängerung.

In der laufenden Hauptrunde kam Jakub Urbisch bislang auf 32 Einsätze bei einer Fangquote von 90%. Mit seinen Paraden sicherte er den Ice Dragons viele Zähler und man darf gespannt sein, wohin sein Weg mit dem HEV führen wird. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins freuen sich, dass Jakub Urbisch ein Ice Dragon bleibt.

