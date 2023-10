Herford bricht auf heimischem Eis ein

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord eine hohe 2:9 (0:2/1:0/1:7)-Niederlage gegen den ESC Wohnbau Moskitos Essen...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord eine hohe 2:9 (0:2/1:0/1:7)-Niederlage gegen den ESC Wohnbau Moskitos Essen einstecken müssen und brach im Schlussabschnitt förmlich ein.

Von Beginn an waren die Gäste das bessere Team und setzten die Ice Dragons unter Druck. So war die Essener Führung fast nur eine Frage der Zeit. In der 12. Minute war es dann so weit und Alexander Komov traf zum 1:0 für die Moskitos. Sandis Zolmanis erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, womit erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Im zweiten Spielabschnitt überstand Herford zunächst eine 5-Minuten-Strafe und arbeitete sich irgendwie in die Partie hinein, wobei Essen das spielbestimmende Team blieb. Nach dem 1:2 durch Logan DeNoble, mit dem es auch ein letztes Mal in die Kabinen ging, keimte ab der 35. Spielminute wieder Hoffnung für den HEV auf.

Doch nach dem 3:1 durch Enrico Saccomani in der 44. Minute sollte es noch ein bitterer Abend für das Herforder Team werden. Die Ice Dragons brachen nun völlig ein und luden die Gäste fast im Minutentakt zum Toreschießen ein. Tim Lutz erhöhte in der 48. Minute auf 4:1 und nur wenige Sekunden später ließ Sandis Zomanis mit seinem zweiten Treffer das 5:1 folgen. Rustams Begovs schwächte in der 49. Minute zwar noch einmal auf 2:5 ab, doch die Schlussphase gehörte eindeutig nochmal den Moskitos. Maksim Anton (51.), René Behrens (57.), Michael Gottwald (58.) und schließlich noch einmal Alexander Komov (60.) schraubten das Ergebnis auf 9:2 für Essen.

„Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über einen Spielverlauf und heute haben wir sehr viele Kleinigkeiten falsch gemacht. Teilweise wurden Dinge gemacht, die wir überhaupt nicht vorhaben und dadurch haben wir völlig den Faden verloren. Eigentlich spielen wir nur einige Minuten heute auf Augenhöhe mit Essen und so liegt wieder viel Arbeit vor uns im Hinblick auf das nächste Wochenende und die nächsten Spiele“, so Chefcoach Milan Vanek auf der anschließenden Pressekonferenz. Zwar darf man mit der Punktausbeute von 8 Zählern aus 6 Spielen durchaus zufrieden sein, jedoch muss man aufmerksam weiterarbeiten, um ähnliche Einbrüche zukünftig zu minimieren und sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Aktuell nimmt Herford Platz 8 ein, während Essen sich mit dem Sieg vorerst die Tabellenspitze erobert hat.

Am kommenden Wochenende wartet das schwierige Auswärtsspiel bei den Hannover Indians am Freitag sowie das nächste Westduell gegen den Herner EV am Sonntag ab 18.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“.

Tore:

0:1 11:43 Alexander Komov (Fabio Frick / Niklas Heyer)

0:2 13:08 Sandis Zolmanis (Enrico Saccomani / Elvijs Biezais)

1:2 34:25 Logan DeNoble (André Gerartz)

1:3 43:16 Enrico Saccomani (Sandis Zolmanis / Edmunds Augstkalns)

1:4 47:36 Tim Lutz (Nicolas Cornett / René Behrens)

1:5 47:50 Sandis Zolmanis (Edmunds Augstkalns / Michael Gottwald)

2:5 48:44 Rustams Begovs (Rudolfs Maslovskis / Gleb Berezovskij)

2:6 50:57 Maksim Anton (Niclas Focks / Johannes Oswald)

2:7 56:26 René Behrens (Niklas Hane / Lars Stelzmann)

2:8 57:48 Michael Gottwald (Elvijs Biezais / Enrico Saccomani)

2:9 59:49 Alexander Komov (Alexey Dmitriew / Dennis Reimer)

Strafen:

Herford 4 Minuten + 5 Minuten Jonas Gerstung

Essen 6 Minuten

Zuschauer:

737

