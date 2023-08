Herford besetzt die dritte Kontingentstelle

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Logan DeNoble die nächste Kaderpersonalie. Der 25jährige Kanadier wird auch in der kommenden...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Logan DeNoble die nächste Kaderpersonalie.

Der 25jährige Kanadier wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons tragen und nimmt somit die 3. Kontingentstelle der Ostwestfalen ein.

In der vergangenen Saison wechselte Logan DeNoble kurzfristig über ein Tryout von der Saint Mary´s University nach Herford und spielte erstmals in Europa. In insgesamt 50 Spielen für den HEV traf er selbst 31 Mal und legte für 33 weitere Treffer auf, womit er zu den Top 30-Scorern der Liga zählte. Unabhängig von seinen 64 Torbeteiligungen, war Logan DeNoble ein äußerst mannschaftsdienlicher Spieler, ging immer wieder weite Wege auf dem Eis und arbeitete viel in die Defensive hinein, wodurch er für das Herforder Spiel sehr wertvoll wurde.

„Mit seinen 25 Jahren ist Logan im Vergleich zu vielen anderen Kontingentspielern, die in der Oberliga aktiv sind, noch relativ jung. Als wir vergangene Saison kurzfristig einen Spieler suchten, zögerte er nicht, kam sofort aus Kanada nach Europa und nahm an unserem Tryout teil. Er musste sich zunächst ein wenig an das Eishockey in Europa gewöhnen, im Laufe der Saison fand er jedoch immer besser zurecht und wurde für unser Team sehr wertvoll. Logan ist ein absoluter Teamplayer, auch außerhalb des Eises. Er kennt nun das Eishockey in Europa, er kennt das Eishockey in der Oberliga und er kennt vor allem das Herforder Umfeld. Somit fällt die Eingewöhnungszeit in der kommenden Saison weg und wir sind uns sicher, dass Logan sich bei uns noch deutlich weiterentwickeln wird. Er hat sich bei uns sehr wohl gefühlt, hat um einen neuen Vertrag gekämpft und uns ganz früh signalisiert, dass er weiterhin ein Ice Dragon bleiben möchte. So konnten wir bereits früh mit ihm planen“, so der Sportliche Leiter Sven Johannhardt über die Personalie.

Der Herforder Eishockey Verein ist froh, mit Logan DeNoble ein bekanntes Gesicht auf der 3. Kontingentstelle begrüßen zu dürfen und einen echten Teamplayer weiterhin im Ice Dragons-Team zu wissen.

2846 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten