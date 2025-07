Herbstfahrplan: ERC Sonthofen testet Bayernligisten

Sonthofen. (PM ERC) Während der Kader des Eishockey-Landesligisten konkrete Formen annimmt, steht nun auch fest, gegen welche Teams die Sonthofer in der Saisonvorbereitung antreten werden.

Auf dem Programm stehen Duelle gegen zwei Liga-Konkurrenten und zwei Aufeinandertreffen gegen einen höherklassigen Bayernligisten.

Die Vorfreude der schwarz-gelben Fans und Klubverantwortlichen steigt: Zwar dauert es noch rund drei Monate, bis die treuen Anhänger des Oberallgäuer Landesligisten ihre Lieblinge beim ersten Meisterschaftsspiel anfeuern können – immerhin steht jetzt der Herbstfahrplan mit den anstehenden Testspielen, die den Fans einen Vorgeschmack auf das geben werden, was sie ab Oktober erwartet, wenn es endlich wieder um Liga-Punkte geht.

Wie in den vergangenen Jahren auch haben die Verantwortlichen des ERC interessante Duelle mit zwei Liga-Konkurrenten und einem Bayernligisten vereinbart. Los geht es direkt mit einem echten Prüfstein: Im ersten Vorbereitungsduell treffen die Sonthofer am 26. September auf den höherklassigen Nachbarn ESC Kempten. Gespielt wird ab 20 Uhr in der ABW Arena in Kempten.

Zwei Tage darauf reisen die „Nature Boyz“ aus Forst nach Sonthofen. Erstes Bully im Eisstadion an der Hindelanger Straße ist am 28. September um 18 Uhr. Am 3. Oktober steht ein weiteres Heim-Testspiel an, wenn die Kemptner Sharks beim zweiten Aufeinandertreffen Illeraufwärts ihre Visitenkarte abgeben.

Den Abschluss der Testspielserie bildet das Duell gegen den ERC Lechbruck am 10. Oktober ab 20 Uhr im heimischen Stadion an der Hindelanger Straße. Saisonstart ist dann im Oktober, die genauen Termine werden noch vom Bayerischen Eishockeyverband bekanntgegeben.

26.09.2025 20 Uhr Kempten vs. Sonthofen

28.09.2025 18 Uhr Sonthofen vs. Forst

03.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Kempten

10.10.2025 20 Uhr Sonthofen vs. Lechbruck

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 18.07.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Robin Berger, Pascal Kröber (neu), Filip Krzak, Nicolas Neuber, Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr, Jochen Hartmann, Ondrej Havlicek, Lynnden Pastachak (neu), Fabian Zeiske, Philipp Zeiske