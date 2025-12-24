Herber Rückschlag für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde einen herben Rückschlag gegen die Rostock Piranhas hinnehmen müssen.

Im Kellerduell verloren die Ice Dragons mit 2:3 (1:1/0:0/1:2), womit die bislang erfolgreiche Aufholjagd in der Tabelle abrupt gestoppt wurde. Die Ostseestädter agierten mit einer unkomplizierten und sehr disziplinierten Spielweise, was gegen den HEV ausreichte, um den ersten Auswärtssieg der Saison zu feiern.

Dabei kamen die Ice Dragons zunächst gut aus den Startlöchern, spielten druckvoll und kamen bereits in der 5. Minute zum frühen Führungstreffer durch Matyas Kovacs. In den folgenden Minuten erspielten sich die Ostwestfalen weitere Torgelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. Rostock konzentrierte sich zunächst darauf, die Defensive zu stabilisieren und geduldig auf sich bietende Chancen zu warten. Eine solche Chance bot sich kurz vor der ersten Pause, als sich mit Matyas Kovacs und Yannis Walch gleich zwei HEV-Spieler für jeweils zwei Minuten auf der Strafbank wiederfanden. Kilian Steinmann nutzte die Gelegenheit und glich in der 18. Minute zum 1:1 aus.

Im Mittelabschnitt drehte sich die Begegnung allmählich. Die Gäste standen sehr gut in der Abwehr und ließen nur wenige Offensivaktionen der Ice Dragons zu. Die Angriffsbemühungen der Piranhas wirkten nun gefährlicher und so durften die Gastgeber froh sein, dass es bis zum letzten Seitenwechsel beim 1:1 blieb.

Das Schlussdrittel begann dann überhaupt nicht nach Plan der Herforder. Gerade einmal 18 Sekunden waren gespielt, als Jonas Wolter für Rostock zum 2:1 einnetzte. Der HEV rannte nun diesem Rückstand hinterher, erhöhte zwar den Druck, wurde jedoch von der weiterhin gut agierenden Piranhas-Defensive dazu gezwungen, mit vielen Distanzschüssen zu arbeiten. Viel Torgefahr sprang dabei zunächst nicht heraus. Doch ausgerechnet ein solcher Distanzschuss sorgte in der 55. Minute für den 2:2-Ausgleich. Dennis König schoss aus zentraler Position von der blauen Linie und traf genau. Das viele Anrennen hatte sich doch noch gelohnt. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Zwei Minuten vor dem Ende passte die Zuordnung in der Herforder Hintermannschaft überhaupt nicht und Liam Fraser durfte fast ungehindert den 3:2-Siegtreffer für die Gäste erzielen.

„Rostock hat insgesamt die Mitte vor dem eigenen Tor gut zugemacht, dennoch müssen wir dort hingehen, wo es weh tut. Das ist uns zu wenig gelungen. Wir dürfen nicht glauben, dass nach dem Sieg in Leipzig nun alles wieder einfach geht. Wir werden uns weiterhin Spiel für Spiel auf den nächsten Gegner konzentrieren und dieser nächste Gegner sind auswärts am 2. Weihnachtsfeiertag die Hannover Scorpions“, so HEV-Chefcoach Henry Thom nach der Begegnung.

Mit der Niederlage hat es der Herforder Eishockey Verein versäumt, die Rostock Piranhas in der Tabelle einzuholen. Der Rückstand auf den PlayOff-Platz 8 ist unverändert bei 12 Punkten. Am Freitag spielen die Ice Dragons um 20.00 Uhr beim Tabellendritten Hannover Scorpions.

Tore:

1:0 04:03 Matyas Kovacs (Marius Garten / Leon Köhler)

1:1 17:40 Kilian Steinmann (Liam Fraser / Leon Häring) PP2

1:2 40:18 Jonas Wolter (Kilian Steinmann / Leon Häring)

2:2 54:41 Dennis König (David Makuzki / Nils Wegner)

2:3 58:11 Liam Fraser (Kilian Steinmann / Louis Stromberg)

Strafen:

Herford 8 Minuten

Rostock 2 Minuten

Zuschauer:

1029 (ausverkauft)

