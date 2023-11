Herbe Niederlage der Red Bulls in Klagenfurt

Artikel anhören Klagenfurt. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League im Auswärtsspiel gegen den EC-KAC...

Artikel anhören Artikel anhören

Klagenfurt. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League im Auswärtsspiel gegen den EC-KAC mit 1:8 klar geschlagen geben.

Die Klagenfurter übernahmen schon im Startdrittel eine 3:0-Führung und ließen die Red Bulls, denen heute im ersten Spiel nach der Länderspielpause fast nichts gelang, kaum zur Entfaltung kommen. Torschütze des einzigen Salzburger Treffers war Ryan Murphy.

Spielverlauf

Im Klassiker zwischen dem KAC und den Red Bulls (komplett bis auf Benjamin Nissner) ging es anfangs sofort zur Sache. Beide Teams legten ein hohes Tempo vor und lieferten sich den erwartet engen Fight. Klagenfurt war bei den Aktionen zum Tor aber gefährlicher und ging früh in Führung. Nick Petersen (5.) holte sich die Scheibe in der neutralen Zone und überwand David Kickert im Salzburger Tor nach Solo zum 1:0. Die Red Bulls hatten Möglichkeiten, waren aber nicht zwingend genug für Klagenfurts Rückhalt Sebastian Dahm. Der KAC drückte dafür permanent nach vorn und traf bis zur ersten Pause noch zweimal. Marcel Witting (17.) zeigte ebenfalls ein kurzes Solo mit einem Schuss ins Kreuzeck und Thomas Vallant (19.) traf diagonal von der blauen Linie, David Kickert hatte keine Chance, weil die Scheibe noch von einem Verteidiger abgefälscht wurde.

Nach diesem Dämpfer zeigten die Red Bulls im zweiten Abschnitt mehr Zug zum Tor, aber Nick Petersen hatte die nächste Top-Chance nach Solo infolge eines Verteidigungsfehlers (22.). Es wurde ruppiger, nach einem Handgemenge mussten die Red Bulls drei Minuten in Unterzahl, u.a. auch 3 vs. 5, verbringen. Just in dieser Phase hatte Peter Schneider nach einem Solo (27.) die bis dahin beste Möglichkeit. Im anschließenden 5:3-Powerplay schlugen die Salzburger dann zu, Ryan Murphy zog aus dem Slot unhaltbar ab (31.). Aber der KAC blieb dran und stellte den 3-Tore-Vorsprung wieder her, Jan Mursak (35.) hatte vor dem Tor freie Schussbahn. Danach blieb es ausgeglichen bis zur zweiten Pause sowie bei der 4:1-Führung der Hausherren nach 40 Minuten.

Die Red Bulls liefen weiterhin viel Eis und spielten auf den nächsten Treffer, aber den machten neuerlich die Klagenfurter. Matt Fraser (46.) verwertete den Pass direkt vors Tor ohne Bedrängnis. Was die Salzburger auch machten, die Hausherren hatten heute eine Antwort darauf und ließen kaum noch Möglichkeiten zu. Und legten mit Paul Postma (53.), Raphael Herburger (53.) und Nikolaus Kraus (54.) noch drei weitere Tore nach. Es war nicht der Abend der Red Bulls, die sich am Ende in Klagenfurt mit 1:8 geschlagen geben mussten.

Head Coach Oliver David Wir haben nicht unseren Standard aufs Eis gebracht. Das war weit unter den Erwartungen an uns selbst. Wir haben kaum Zweikämpfe gewonnen, haben nicht gut verteidigt und waren nicht in der Lage, vors Tor zu kommen. Wir haben einfach nicht unseren Job gemacht.“

win2day ICE Hockey League

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)

Tore:

1:0 | 04:57 | Nick Petersen

2:0 | 16:30 | Marcel Witting

3:0 | 18:02 | Thomas Vallant

3:1 | 30:15 | Ryan Murphy | PP2

4:1 | 34:14 | Jan Mursak

5:1 | 45:15 | Matthew Fraser

6:1 | 52:19 | Paul Postma

7:1 | 52:58 | Raphael Herburger

8:1 | 53:04 | Nikolaus Kraus

Zuschauer: 4.305

1249 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team