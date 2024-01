Henry Thom wird neuer Chefcoach der Ice Dragons zur nÃ¤chsten Saison

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Planungen für die Saison 2024/25 aufgenommen und präsentiert mit Henry Thom seinen neuen...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Planungen für die Saison 2024/25 aufgenommen und präsentiert mit Henry Thom seinen neuen Headcoach zur nächsten Spielzeit.

Nach ausgiebiger Analyse wurde von den Verantwortlichen der Ice Dragons ein Profil für den neuen Trainer erstellt. Ein oberligaerfahrener Coach, der dem Team taktisch weiterhelfen soll, auch als Kommunikator und „Psychologe“ fungiert sowie ein glaubhaftes Interesse an einer mittel- bis langfristigen Weiterentwicklung des Eishockeystandortes Herford auch bei einer saisonhaften Vertragsschließung besitzt und zudem innerhalb der Oberliga und darüber hinaus gut vernetzt ist, um die Sportliche Leitung zukünftig zu entlasten – all das trifft auf Henry Thom zu.

Der 53jährige Henry Thom gilt als Eishockeyfachmann, war selbst als Spieler bis in die DEL aktiv und wechselte zur Saison 2003/2004 erfolgreich hinter die Bande. U. a. fungierte der neue Headcoach der Ostwestfalen als Co-Trainer in der DEL bei den Hamburg Freezers und kehrte nach den Stationen Gröden (ITA), Timmendorf, Selb und Deggendorf im Jahr 2021 auch wieder in die Hansestadt zurück, um die Crocodiles Hamburg zu übernehmen. Aus dieser Zeit ist ihm auch der Eishockeystandort Herford bekannt. „Man hat von außen wahrgenommen, dass in Herford ein Standort entstanden ist, der sich in positiver Weise entwickelt und sich in der Oberliga etabliert. Herford war immer ein unangenehmer Gegner und das wollen wir natürlich in der Zukunft auch sein.

Sportlich ist es manchmal so, dass man einen Schritt zurück geht, um dann wieder nach vorne zu gehen – nach vorne wird unser Ziel sein. Für mich persönlich ist es wichtig, dass das Umfeld passt, dass es menschlich passt und diesen Eindruck habe ich in meinen Gesprächen gewonnen“, so Henry Thom, der mit Ablauf der aktuellen Saison, in der er in Den Haag an der Bande stand, nach Herford zu den Ice Dragons wechseln wird.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sind sich sicher mit Henry Thom einen Headcoach für die neue Saison gefunden zu haben, der aufgrund seiner Erfahrung und bislang geleisteten und anerkannten Arbeit, den Standort Herford und das Oberligateam der Ice Dragons in positiver Weise weiterentwickelt. Zudem weist man ausdrücklich darauf hin, dass man die Arbeit des aktuellen Headcoaches Risto Kurkinen in der derzeitig sportlich sehr schwierigen Situation des HEV sehr schätzt. Kurkinen wird die Ice Dragons bis zum Saisonende selbstverständlich weiterhin als Cheftrainer betreuen und über eine mögliche Zusammenarbeit in anderer Funktion wird nach diesem Zeitpunkt entschieden.