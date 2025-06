Henry Sihling verstÃ¤rkt die TEV-Defensive

Miesbach. (PM TEV) Ein junges Talent aus der Oberliga konnte der TEV mit Henry Sihling verpflichten.

Der 21-jährige Verteidiger kommt von den Tölzer Löwen aus der Oberliga. Sihling, der aus Esslingen stammt, begann in seiner Heimat mit dem Eishockey, ehe er über den Stuttgarter Nachwuchs in die U17 der Tölzer Löwen stieß. Dort gelang ihm über die DNL-Mannschaft der Sprung in die Oberliga, wo er sich einen Stammplatz im Kader von Axel Kammerer erkämpfte. Trotz seiner erst 21 Lebensjahre hat Sihling schon über 100 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. In der vergangenen Saison kam der Linksschütze zudem in sechs Spielen beim EHC Klostersee zum Einsatz, wo er in der Bayernliga zu überzeugen wusste.

Henry Sihling zu seinem Wechsel zum TEV: „Schon in den ersten Gesprächen mit dem TEV hatte ich einen guten Eindruck. Auch in die Mannschaft wurde ich gut aufgenommen. Ich würde mich selber als Verteidiger beschreiben, der einen guten ersten Pass spielt und auch offensiv einsetzbar ist. Am meisten freue ich mich aber die neue Herausforderung in einem neuen Umfeld. Mein Ziel für das Team ist, in den Playoffs so weit wie möglich zu kommen, wobei mein persönliches Ziel ist, dabei eine wichtige Rolle innerhalb des Teams einzunehmen.“

