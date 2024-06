Henry Karg verlÃ¤sst die GEG

Grefrath. (PM Phoenix) Beim Grefrath Phoenix arbeitet das neue Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe mit Hochdruck am Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Dabei...

Dabei gibt es bei den Blau-Gelben nun einen ersten Spielerabgang zu vermelden. Verteidiger Henry Karg wird die GEG verlassen und in der kommenden Saison für einen anderen Club auflaufen.

Karg wechselte in der vergangenen Spielzeit vom Krefelder EV 81 an die Niers und entwickelte sich trotz seines noch jungen Alters schnell zur festen Größe in der Grefrather Defensive. In 19 Landesliga-Spielen steuerte der 20-jährige 2 Tore und 16 Assists sowie 40 Strafminuten bei. Zudem lief Henry Karg für das Grefrather Junioren-Team auf und hatte mit seinen 31 Toren und 22 Assists in grade einmal 12 Spielen entscheidenden Anteil an der gewonnenen Landesliga-Meisterschaft.

Nun möchte der groß gewachsenen Defensivspieler die nächste sportliche Herausforderung an anderer Wirkungsstätte suchen.

„Wir bedauern Henrys Entscheidung, den Phoenix zu verlassen sehr“, so GEG-Trainer Christian Tebbe. „Er hat sich in der letzten Saison sehr positiv in der Senioren-Mannschaft entwickelt und wir hatten in diesem Jahr für ihn eine wichtige Rolle im Team vorgesehen“, so Tebbe weiter. „Für seine neue Station als Spieler wünschen wir ihm alles erdenklich Gute“.

Bereits in Kürze wird die GEG die nächsten Personalentscheidungen bekanntgeben.