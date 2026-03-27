Henry Homann verteidigt weiter am Kobelhang

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen kann die erste wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison verkünden: Verteidiger Henry Homann bleibt am Kobelhang!

Der 20-Jährige und der Verein einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit und setzen damit früh ein starkes Zeichen für die Zukunft.

Henry war vor der laufenden Spielzeit von Memmingen an den Kobelhang gewechselt und erhielt von Beginn an viel Eiszeit. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fand der junge Defender immer besser zu seinem Spiel und entwickelte sich im Saisonverlauf stetig weiter. Mit großem Einsatz, Lernbereitschaft und wachsender Sicherheit wurde er zu einem festen Bestandteil der Defensive – und soll nun weiter in eine noch wichtigere Rolle im Team hineinwachsen.

Homann wechselte 2020 im Nachwuchsbereich von Stuttgart nach Landshut. Dort schaffte er den Sprung zum Nachwuchs-Nationalspieler und feierte mit seinem Team die Meisterschaft in der DNL. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte er anschließend in Passau, ehe er eine Spielzeit in Memmingen absolvierte und schließlich in Füssen unterschrieb.

Mit seinen 1,95 Metern Körpergröße bringt Henry beste Voraussetzungen für modernes Defensivspiel mit. Er steht für kompromissloses Körperspiel, gute Übersicht und die nötige Ruhe vor dem eigenen Tor. Der EVF freut sich, diesen talentierten Verteidiger weiterhin im schwarz-gelben Trikot zu sehen und gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.

Henry zur Vertragsverlängerung: „In Füssen fühle ich mich unglaublich wohl. Das Umfeld ist sehr familiär und alle sind super nett. Man hat als junger Spieler den Raum, sich zu entwickeln, und durch viel Eiszeit den nächsten Schritt zu machen. Deshalb hat es nicht lange gedauert, bis ich mich zur Verlängerung entschieden habe. Nächstes Jahr möchte ich mit dem Team konstant gute Leistungen abrufen und um den direkten Playoffeinzug spielen. Persönlich möchte ich mich natürlich wieder weiterentwickeln, mehr Verantwortung übernehmen und die Defensive stärken. Ich will durch mein Auftreten und meine Einstellung für noch jüngere Spieler ein Vorbild sein.“

EVF-Vorstand Jörg Noack: “Dass Henry Homann verlängert hat, ist für uns ein wichtiger Baustein – sportlich und für die Ausrichtung, die wir in Füssen verfolgen. Henry ist erst 20 und kam in der Vorsaison aus Memmingen zu uns, wo er wenig Eiszeit bekommen hat. Am Anfang hat man gemerkt, dass ihm Spielrhythmus und Abläufe noch gefehlt haben – aber er hat extrem konsequent gearbeitet, schnell gelernt und sich Schritt für Schritt in eine größere Rolle entwickelt. Heute ist er einer unserer stabilsten Verteidiger. Wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist und er schon in der restlichen Saison sowie in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen kann. Henry hat außerdem in dieser Saison im Nachwuchs bei Trainings unterstützt und arbeitet neben dem Sport bei einem unserer Sponsoren. Genau das passt zu unserem Weg in Füssen: junge deutsche Spieler entwickeln, Verantwortung geben und gemeinsam wachsen.“