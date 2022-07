Hellmann-Abschied aus familiÃ¤ren GrÃ¼nden

Neuwied. (PM EHC) Frederic Hellmann steht dem EHC „Die Bären“ 2016 in der neuen Saison aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung. Der 33-Jährige...

Neuwied. (PM EHC) Frederic Hellmann steht dem EHC „Die Bären“ 2016 in der neuen Saison aus familiären Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Der 33-Jährige blickt zum zweiten Mal Vaterfreunden entgegen und wird in diesem Zuge zurück nach Mannheim ziehen. „Das ist deutlich zu weit weg, um weiterhin den Bären auf dem Trikot zu tragen“, sagt der Verteidiger. „Ich hatte eine fantastische Zeit in Neuwied, fühlte mich von Anfang an pudelwohl mit einem sehr familiären Verhältnis zu Team, Verantwortlichen und Fans. Auch wenn es für den Meistertitel nicht ganz gereicht hat, weil sehr starke Mannschaften wie Herford oder Duisburg oder eine Pandemie uns im Weg standen, blicke ich mit Stolz auf die Zeit in der Bärenhöhle zurück.“

Der gebürtige Kölner spielte seit der Saison 2017/18 für die Neuwied.