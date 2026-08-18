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Heißes Transfergerücht: Wojciech Stachowiak kehrt nicht zum ERC Ingolstadt zurück sondern wechselt zu diesem schwedischen Klub

18. August 20261 Mins read123
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Wojciech Stachowiak von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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Örebro. (EM) In Ingolstadt hatten sich einige Anhänger Hoffnungen gemacht, dass Wojciech Stachowiak (27) nach einem Jahr in Nordamerika zum ERC zurückkehren wird.

Die Hoffnung hat sich nun wohl zerschlagen. Nach Informationen des stets gut unterrichteten Expressen wird „Stacho“ nicht zum ERC zurückkehren.

Vor einem Jahr hatten sich die Tampa Bay Lightning die Dienste des deutschen Nationalspielers mit einem Zwei-Wege-Vertrag gesichert. Der Sprung in die NHL gelang aber nicht. Und auch der Wechsel zu den Detroit Red Wings half am Ende nicht den Sprung in die weltbeste Liga zu schaffen. In den Statistikbüchern weist Wojciech Stachowiak nun insgesamt 51 Spiele in der American Hockey League (AHL) für Grand Rapids Griffins und Syracuse Crunch aus. In 51 Partien gelangen ihm 13 Tore und 22 Assist.

Nun wäre eigentlich eine vertraglich vereinbarte Rückkehr zum ERC Ingolstadt möglich. Laut Expressen hat sich aber der schwedische Erstligist aus Örebro nun die Dienste des 27- jährigen Angreifers gesichert. Zwischen Örebro und Ingolstadt soll es eine Einigung bezüglich des Wechsels schon gegeben haben. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht, da wohl der Medizincheck noch aussteht. Insider gehen aber davon aus, dass der Wechsel in Kürze offiziell verkündet wird.

Möglich wurde der Wechsel auch, weil Örebro die anvisierte Vertragsverlängerung mit dem finnischen Flügel Teemu Turunen nicht realisieren konnte. Turunen hatte vor kurzem verkündet aus familiären Gründen nicht nach Örebro zurückzukehren. Nun hat man offenbar einen Ersatz gefunden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Wojciech Stachowiak @ Elite Prospects

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