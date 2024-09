Heimspielauftakt der DEG vor Ã¼ber 9.000 Fans gegen Schwenningen!

Düsseldorf. (PM DEG) Das erste Heimspiel der Saison 2024/25 steht an! Die Düsseldorfer EG trifft am morgigen Freitag (27. September) um 19.30 Uhr im...

Düsseldorf. (PM DEG) Das erste Heimspiel der Saison 2024/25 steht an! Die Düsseldorfer EG trifft am morgigen Freitag (27. September) um 19.30 Uhr im PSD BANK DOME auf die Schwenninger Wild Wings.

Zu diesem Spiel werden mehr als 9.000 Zuschauer erwartet. Am Sonntag reisen die Rot-Gelben dann zu den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist dort um 16.30 Uhr. Die DEG will an diesem Wochenende unbedingt die ersten Punkte einfahren!

Der Personalstand bei der DEG: Torhüter Henrik Haukeland ist wieder fit und kann wohl auflaufen. Ausfallen werden hingegen Rick Schofield (Unterkörper) und Luis Üffing. Die #42 der DEG hat sich gegen Ende der Partie bei den Grizzlys Wolfsburg an der Schulter verletzt und fällt drei bis vier Wochen aus. Lenny Boos kommt wahrscheinlich wieder für die Moskitos Essen in der Oberliga zum Einsatz.

Die wilden Schwäne aus Schwenningen haben am Auftakt-Wochenende zwei von sechs möglichen Punkten geholt. Sie trafen dabei aber auch auf zwei hoch eingeschätzte Gegner. Am Freitag lieferten sie den Adlern in Mannheim einen großen Kampf und unterlagen trotz Aufholjagd schließlich knapp mit 3:4. Am Sonntag dann besiegten die Schwarzwälder Vize-Meister Bremerhaven mit 2:1 nach Verlängerung – ebenfalls ein gutes Ergebnis. Auffällig dabei wieder – was auch sonst – die Spink-Brüder Tyson und Tyler, die zwei Treffer beisteuerten. Schwenningen möchte auf jeden Fall an die gute Vor-Saison anknüpfen, wo man einen starken sechsten Platz holte und auch im Viertelfinale gegen Straubing überzeugte, im entscheidenden siebten Spiel der Serie aber unterlag. Die DEL-Bilanz in Düsseldorf: Von bislang 32 Duellen konnte die DEG 24 gewinnen. Das klingt doch gut.

Was es sonst noch zum ersten Heimspiel zu wissen gibt.

Tickets noch in allen Kategorien unter deg-tickets.de. Beeilt Euch!

Wegen einer Sturmwarnung wird die Pre Game-Party ab 16.00 Uhr vor dem PSD BANK DOME abgesagt. Die Wetteraussichten dafür sind einfach zu schlecht.

Hinweis: Einlass in die Halle ist um 18.00 Uhr. Einen verfrühten Einlass für Dauerkarten-Inhaber gibt es nicht mehr.

Das neue DEG-Magazin ist da! Im neuen Design und wie immer kostenlos präsentieren wir Euch unser neues Team. Zugreifen und mitnehmen!

Jetzt schon Tickets sichern für die nächsten Heimspiele! Am Dienstag, 1. Oktober, gegen Vizemeister Bremerhaven (19.30 Uhr) und am Sonntag, 6. Oktober, um 19.15 Uhr gegen die Löwen Frankfurt!

Am Sonntag heißt der Gegner dann Nürnberg Ice Tigers. Die Franken werden – wie die DEG – von den Experten in die unteren Tabellen-Regionen einsortiert. Der Verlust an guten (deutschen) Spielern war groß. Danjo Leonhardt, Tim Fleischer und Elis Hede wechselten beispielsweise allesamt nach Straubing. Am ersten Wochenende konnten die Eis-Tiger direkt einen wichtigen Sieg einfahren. Nach der Freitag-Niederlage in Frankfurt (2:3) besiegte man die Augsburger Panther im heimischen Stadion mit 4:1. Die gemeinsame DEL-Bilanz der beiden Teams ist nahezu ausgeglichen: 61 Begegnungen mit 31:28 Erfolgen (bei zwei Unentschieden) für die Franken.

Die DEG ist also gewarnt – und will dennoch die ersten Punkte!