Heimspiel gegen den SC Riessersee â€“ Zu Gast bei den Bayreuth Tigers

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks empfangen am Sonntag um 18 Uhr in der Eis-Arena Passau Altmeister SC Riessersee.

Es ist bereits das zweite Duell der beiden Clubs in der Dreiflüsse Stadt. Am ersten Spieltag konnten die Habichte das erste Duell mit 3:1 gewinnen. Die Oberbayern liegen in der Tabelle mit einem Spiel mehr auf dem Konto einen Tabellenplatz hinter den Passau Black Hawks auf Platz neun. Der Rückstand des SC Riessersee beträgt nur einen Punkt auf die Black Hawks. Aufpassen müssen die Habichte auf die starke erste Reihe der Garmischer Mannschaft. Stürmer Robin Soudek und Verteidiger Thomas Fergus führen die interne Scorerwertung mit jeweils 18 Punkten an. Dahinter liegt der erfahrene Lubor Dibelka mit 17 Punkten. Im Kampf um die Playoff-Ränge müssen die Habichte nach der Niederlage gegen den EC Peiting in der heimischen Eis-Arena wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Wir wissen, was Garmisch für Stärken hat. Eine Mannschaft die seit Jahren um die Playoffs mitspielt. Wir müssen uns einfach besser konzentrieren als im letzten Heimspiel. Das Spiel gegen Peiting haben wir durch kleine Unkonzentriertheiten verloren. Das darf uns nicht mehr passieren und wir müssen gegen Garmisch hochkonzentriert spielen. Wir wollen mit einem Sieg in die verdiente Pause gehen“. weiß Trainer Thomas Vogl.

Zuvor reisen die Black Hawks am Freitag zum Auswärtsspiel nach Bayreuth. Das erste Duell in der Ferne konnten die Habichte mit 10:2 für sich entscheiden.

Doch auch hier weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl: „Bayreuth hat die letzten Spiele sehr gut gespielt und wir dürfen die Mannschaft auf gar keinen Fall unterschätzen. Das 10:2 ist Geschichte! Bayreuth hat eine starke Truppe und dass hat die Mannschaft in den letzten Spielen gezeigt. Die Mannschaft der Tigers hat sich gefunden und wir müssen hochkonzentriert in Bayreuth spielen.“ Denn die Tigers liegen in der engen Oberliga Süd nur fünf Punkte hinter den Passau Black Hawks und haben mit einem Sieg die Gelegenheit den Abstand auf nur zwei Punkte zu verkürzen. Die Habichte haben aber am Wochenende die Gelegenheit gegen zwei direkte Konkurrenten im Kampf, um die Playoffs jeweils Ausrufezeichen zu setzen und sich mit zwei Siegen in die Deutschland Cup Pause zu verabschieden.

Tickets für das nächste Heimspiel am Sonntag, 03.11.2024 gegen den SC Riessersee sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. -czo

