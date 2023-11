Heimspiel gegen den EV FÃ¼ssen: Black Hawks wollen sich Platz 10 krallen!

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Am Freitagabend um 20 Uhr wird es in der Eis-Arena Passau wieder richtig heiß her gehen. Die Habichte empfangen...

Passau. (PM EHF) Am Freitagabend um 20 Uhr wird es in der Eis-Arena Passau wieder richtig heiß her gehen. Die Habichte empfangen den Tabellennachbarn aus Füssen zum Duell. Beide Clubs trennen aktuell nur drei Punkte. Bei einem Sieg der Passau Black Hawks in der regulären Spielzeit, würden sich die Dreiflüsse Städter auf den begehrten 10. Platz vorschieben. Gegen den EV Füssen haben die Habichte außerdem noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel im Allgäu mussten sich die Black Hawks trotz bester Möglichkeiten und drückender Überlegenheit, insbesondere im 2. Drittel, mit 1:5 geschlagen geben. Verstärkt werden die Gäste von Förderlizenzspielern des ESV Kaufbeuren aus der DEL2. Erst am Dienstag machte der EV Füssen dem Spitzenreiter aus Weiden das Leben so richtig schwer. Erst im letzten Drittel konnten sich die Blue Devils beim EV Füssen mit 3:6 durchsetzen. Trotz einiger Verletzungssorgen sind die Allgäuer auf keinen Fall zu unterschätzen. Verlassen kann sich der EV Füssen aktuell vor allem auf Topscorer Julian Straub – der Dreh- und Angelpunkt des Füssener Angriffsspiel. „Füssen hat eine junge Mannschaft die läuferisch sehr stark ist und körperbetont spielt". weiß Black Hawks Trainer Thomas Vogl. Die Habichte haben sich das klare Ziel gesetzt den Aufwärtstrend vom vergangenen Wochenende fortzusetzen und die drei Punkte in der Eis-Arena zu holen. Gegen Riessersee und Deggendorf wussten die Habichte kämpferisch wie auch spielerisch zu überzeugen und begeisterten die Fans. Gegen den EV Füssen wollen die Habichte da weitermachen, wo sie vergangenes Wochenende aufgehört haben. „Wir wollen zeigen das wir auch ein Spiel machen können, wir schauen auf unsere Stärken und nicht auf den Gegner! Wir müssen Füssen unser Spiel aufdrücken und zeigen das wir das stärke Team sind". so der Matchplan von Coach Thomas Vogl. Tickets für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen den EV Füssen sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird live auch auf SpardeTV übertragen. -czo