Heimspiel am Freitag: EG Diez-Limburg kehrt in den Spielbetrieb zurÃ¼ck

Limburg. (PM EGDL) Mit zwei Spielen an diesem Wochenende kehrt die EG Diez-Limburg aus der Corona-Zwangspause zurück in den Spielbetrieb der Oberliga Nord.

Am morgigen Freitag empfangen die Rockets am Diezer Heckenweg die Icefighters aus Leipzig (20 Uhr). Am Sonntag ist die EGDL bei den Moskitos in Essen zu Gast (18.30 Uhr).

“Die Spieler sind heiß darauf, wieder zu spielen”, sagt Rockets-Trainer Jan Pantkowski. “Vielleicht hat die Spielpause dem einen oder anderen Akteur auch gut getan. Aber jetzt geht es endlich wieder um Punkte. Und darauf freuen sich alle sehr.”

Gleichwohl gehen die Rockets personell nicht in Bestbesetzung und mit Fragezeichen zumindest das Heimspiel gegen Leipzig an. Jan Wächtershäuser und Paul König sind nach fragwürdigen Strafen beim letzten Spiel gegen Halle gesperrt und dürfen nur zuschauen. Und wie die Akteure die Corona-bedingte Zwangspause weggesteckt haben, wird sich ebenfalls erst in den nächsten Spielen zeigen.

Pantkowski hat dennoch einen klaren Plan: “Wir werden unser Spiel natürlich der Situation anpassen und auch mit kleinem Kader ein unangenehmer Gegner sein. Personell müssen wir vor allem am Freitag auf die Zähne beißen, aber auch da hat die Mannschaft schon bewiesen, dass sie das kann. Wir alle sind uns bewusst, dass es nun in den Endspurt der Saison geht. Und dass wir noch ein paar Punkte holen wollen, steht außer Frage.”