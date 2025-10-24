Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Heimsieg zum Geburtstag – Krefeld Pinguine schlagen Lausitzer Füchse 4:2
! +Krefeld PinguineLausitzer Füchse

Heimsieg zum Geburtstag – Krefeld Pinguine schlagen Lausitzer Füchse 4:2

24. Oktober 20251 Mins read70
Share
Adam Payerl von den Krefeld Pinguinen - © Jan-Philipp Burmann / City-Press GmbH
Share

Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine gewannen ein spannendes Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 4:2.

Im Tor der Pinguine feierte Julius Schulte an seinem 21. Geburtstag sein Saisondebüt, während bei den Gästen der erst 19-jährige Lennart Neiße (Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin) zwischen den Pfosten stand – beide zeigten eine starke Leistung.

Julius Schulte – © Sportfoto-Sale (DR)

Die Pinguine starteten druckvoll mit frühen Chancen durch Mathew Santos (1.) und Max Newton (8.). In der 19. Minute gingen jedoch die Füchse in Führung, als Alexis D’Aoust Krefelds Torhüter Schulte zum 0:1 überwand.

Krefeld drehte das Spiel im zweiten und dritten Drittel. Den Ausgleich erzielte Adam Payerl in der 30. Minute, ehe Davis Vandane (37.) in Überzahl seine Farben in Führung brachte. Im Schlussabschnitt sorgten Payerl und Max Newton (49., 51.) für die 4:1-Führung.

Die Füchse nutzten eine 5-Minuten-Strafe gegen Krefelds Daniel Bruch und die Herausnahme ihres Torhüters in der 55. Minute zum 4:2-Anschlusstreffer durch Charlie Jahnke. Krefeld verteidigte die verbleibende Unterzahl jedoch souverän und sicherte sich den Heimsieg.
Für die Pinguine steht bereits am Sonntag das nächste Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren an. Die Füchse treten am Sonntag in Kassel an.

Endergebnis:
Krefeld Pinguine – Lausitzer Füchse 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine: Schulte (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Buschmann, Konze; Mebus – Gogulla, Newton, Santos; Müller, Payerl, Zengerle; Weiß, Matsumoto, Bruch; Schütz, Cerny.
Trainer: Thomas Popiesch.

Lausitzer Füchse: Neiße (Morrone) – Havlena, Sezemsky; Braun, Hjorth; Stowasser, Heyter – Theodore, Nieleck, Saakyan; Scheidl, Jahnke, Broda; Anders, Knobloch, D’aoust; Dosch, Valentin, Tripcke.
Trainer: Christof Kreutzer.

Statistik:
Tore: 0:1 (18:30) D’aoust (Anders/Heyter), 1:1 (30:37) Payerl (Müller/Zengerle), 2:1 (37:16) Vandane (Müller/Gogulla) PP5-4, 3:1 (48:40) Payerl (Müller/Zengerle), 4:1 (50:06) Newton (Santos/Vandane), 4:2 (57:48) Jahnke (D’aoust/Havlena) PP5-4 EN

Strafminuten: Krefeld 2 +5+20, Weisswasser 4
Schiedsrichter: Cespiva/Todam
Zuschauer: 5.133

Trainerstimmen zum Spiel


! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

591
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Gladiators verstärken Defensive

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Augsburger PantherDELEHC Red Bull MünchenEisbären BerlinERC Ingolstadt

„Es ist eine große Zahl!“ – „Stolzer“ Patrick Hager jubelt im 1.000. DEL-Spiel, Eisbären-Coach Aubin kündigt Transfer an, Augsburg baut Siegesserie im Bayern-Derby aus

Bonn. (PM MagentaSport) Herausragender Meilenstein für Münchens Patrick Hager: Als erst 13....

By24. Oktober 2025
! +EHC Red Bull MünchenEisbären Berlin

Jubilar Patrick Hager: „Danke an die Jungs, dass wir hier mit drei Punkten rausgegangen sind“

München. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EHC Red Bull München...

By24. Oktober 2025
! +DEB-Team

DEB: U20-Männer bestreiten drei Länderspiele gegen Finnland

München. (PM DEB) Die U20-Nationalmannschaft kommt am Dienstag, den 4. November 2025,...

By23. Oktober 2025
Lausitzer Füchse

Teddy Bear Toss kehrt auch 2025 in die Eisarena Weißwasser zurück

Weißwasser O./L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse rufen ihre Fans erneut...

By22. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten