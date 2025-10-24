Heimsieg zum Geburtstag – Krefeld Pinguine schlagen Lausitzer Füchse 4:2

Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine gewannen ein spannendes Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse mit 4:2.

Im Tor der Pinguine feierte Julius Schulte an seinem 21. Geburtstag sein Saisondebüt, während bei den Gästen der erst 19-jährige Lennart Neiße (Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin) zwischen den Pfosten stand – beide zeigten eine starke Leistung.

Die Pinguine starteten druckvoll mit frühen Chancen durch Mathew Santos (1.) und Max Newton (8.). In der 19. Minute gingen jedoch die Füchse in Führung, als Alexis D’Aoust Krefelds Torhüter Schulte zum 0:1 überwand.

Krefeld drehte das Spiel im zweiten und dritten Drittel. Den Ausgleich erzielte Adam Payerl in der 30. Minute, ehe Davis Vandane (37.) in Überzahl seine Farben in Führung brachte. Im Schlussabschnitt sorgten Payerl und Max Newton (49., 51.) für die 4:1-Führung.

Die Füchse nutzten eine 5-Minuten-Strafe gegen Krefelds Daniel Bruch und die Herausnahme ihres Torhüters in der 55. Minute zum 4:2-Anschlusstreffer durch Charlie Jahnke. Krefeld verteidigte die verbleibende Unterzahl jedoch souverän und sicherte sich den Heimsieg.

Für die Pinguine steht bereits am Sonntag das nächste Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren an. Die Füchse treten am Sonntag in Kassel an.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Lausitzer Füchse 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Schulte (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Buschmann, Konze; Mebus – Gogulla, Newton, Santos; Müller, Payerl, Zengerle; Weiß, Matsumoto, Bruch; Schütz, Cerny.

Trainer: Thomas Popiesch.

Lausitzer Füchse: Neiße (Morrone) – Havlena, Sezemsky; Braun, Hjorth; Stowasser, Heyter – Theodore, Nieleck, Saakyan; Scheidl, Jahnke, Broda; Anders, Knobloch, D’aoust; Dosch, Valentin, Tripcke.

Trainer: Christof Kreutzer.

Statistik:

Tore: 0:1 (18:30) D’aoust (Anders/Heyter), 1:1 (30:37) Payerl (Müller/Zengerle), 2:1 (37:16) Vandane (Müller/Gogulla) PP5-4, 3:1 (48:40) Payerl (Müller/Zengerle), 4:1 (50:06) Newton (Santos/Vandane), 4:2 (57:48) Jahnke (D’aoust/Havlena) PP5-4 EN

Strafminuten: Krefeld 2 +5+20, Weisswasser 4

Schiedsrichter: Cespiva/Todam

Zuschauer: 5.133

Trainerstimmen zum Spiel





! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!