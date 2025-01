Heimsieg in umkÃ¤mpftem Derby!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem 6:2-Erfolg gegen den Neusser EV sind die Ice Aliens in das neue Jahr 2025 gestartet.

Mehrere Ausfälle auf Seiten der Hausherren sorgten dafür, dass noch 13 Feldspieler zur Verfügung standen. Der US-Amerikaner Zane Schartz gab einen Tag nach seiner Landung sein Debut für Ratingen. Schwungvoll ging es los, doch die Ice Aliens konnten ihre Chancen zu Beginn nicht verwerten. In der 11. Minute eröffnete jedoch Marco Clemens mit einem tollen Schlagschuss den Torreigen. Nur 29 Sekunden später das 2:0 aus ähnlicher Position durch Mathias Onckels. Doch Neuss nutzte die erste Überzahl nach nur 7 Sekunden in der 13. Minute zum 2:1- Anschluss durch Kessinger. So ging es in die erste Pause.

Im zweiten Drittel ein erneuter Doppelschlag durch Pavel Avdeev (27.) und Giovanni Schönfeld (28.) zum 4:1. Stefan Traut fälschte in der 37. Minute einen Schlagschuss von Eric Stephan mustergültig ab und stellte die Anzeigetafel auf 5:1 nach dem zweiten Abschnitt. Durchgang Nummer 3 plätscherte bis auf ein paar kleinere Scharmützel so vor sich hin. Neuss kam noch zum 5:2 durch Robach in der 52. Minute. Den Schlusspunkt setzte jedoch Neuzugang Zane Schartz mit dem 6:2 in der 57. Minute.

Cheftrainer Frank Gentges hielt sich nach dem Spielende kurz: „Obwohl wir heute viel zu viele sichere Torchancen nicht verwertet haben, haben wir den Sieg trotzdem verdient eingefahren, alles Weitere ist nicht erwähnenswert. Wir sind heute mit 13 Spielern angetreten und es war mein erstes Spiel in den zweieinhalb Jahren, wo beide Brazdas nicht im Kader standen. Es war leider deutlich zu sehen, dass ohne die Brazdas mindestens 50% an offensiver Qualität und Durchschlagskraft fehlt, aber das wusste ich auch vorher.“

Nächstes Spiel ist am kommenden Sonntag um 17:15 Uhr bei den Wiehl Penguins.

