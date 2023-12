Heimpremiere von Greg Poss gelingt mit einem 3-1 Ã¼ber die Selber WÃ¶lfe

Artikel anhören Krefeld. (RS) Ein wenig Playoff-Feeling herrschte in der Yayla Arena in Krefeld. Zum Einen ging es, wie bereits am Sonntag in Selb...

Krefeld. (RS) Ein wenig Playoff-Feeling herrschte in der Yayla Arena in Krefeld.

Zum Einen ging es, wie bereits am Sonntag in Selb gegen die Wölfe und zum Anderen war die Arena mit 5.672 Besuchern sehr gut gefüllt. Dies lag aber nicht unbedingt an den vergangenen Leistungen auf dem Eis, sondern an ermäßigten Karten, die von den Pinguinen an Vereine aus der Umgebung abgegeben wurden.

Im Line-Up von Greg Poss stand bei seinem Heimdebüt zum ersten Mal Neuzugang Matt Marcinew, dessen Ausrüstung erst am Montag eintraf und ihn letzte Woche noch zum Zuschauer machte. Lucas Lessio meldete sich ebenso zurück wie Mike Fischer, der sein letztes Spiel am 22.10. machte.

Die Pinguine übernahmen von Beginn an das Kommando auf dem Eis und kamen durch Marcinew (5.) und Söll, der den Pfosten traf (6.), zu ersten guten Gelegenheiten. Eine Strafe gegen den Selber Torhüter ermöglichte den Seidenstädtern das erste Überzahlspiel, das sie auch erfolgreich zu nutzen wussten. Kuhnekath hatte mit der Scheibe hinterm Tor von Weidekamp viel Zeit und ein gutes Auge für den Verteidiger Gotz, der an der blauen Linie sofort abzog und Weidekamp zwischen den Schonern zum 1-0 (11.) erwischte. Krefeld spielte weiter druckvoll nach vorne und hatte deutlich mehr Spielanteile. Es dauerte jedoch bis zur 17. Minute, ehe die Schwarz-Gelben Anhänger wieder jubeln durften. Lucas Lessio bediente Neuzugang Marcinew, der seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein zum hochverdienten 2-0 erzielen konnte.

Im Mittelabschnitt nahmen die Krefelder etwas Druck aus dem Spiel und gaben Selb dadurch mehr Anteile. Ein gutes Unterzahlspiel der Pinguine und dazu ein ausgezeichneter Felix Bick sorgten dafür, dass es auch nach dem 2. Abschnitt noch 2-0 stand.

Die Pinguine, die in den ersten 30 Minuten sehr gut defensiv agierten und keine schnellen Gegenstöße zuließen, hatten immer mehr Mühe ihre Grundordnung zu halten und ermöglichten den Wölfen dadurch jetzt einige schnelle Konter in denen sie gefährlich vor Bick auftauchten. Einen dieser Konter verwertete der Ex-Pinguin Arturs Kruminsch auf Vorlage von Chad Bassen zum 2-1 (45.).

Als in der 53. Minute Weidekamp einen eher harmlosen Schuss von Riefers nur abprallen lassen konnte, war Christian Kretschman zur Stelle und traf zum 3-1 Endstand.

Am Sonntag geht es für die Seidenstädter nach Bietigheim und am nächsten Freitag kommt der Tabellenführer aus Kassel an die Westparkstraße. Die Wölfe spielen an den gleichen Tagen zu Hause gegen die Lausitzer Füchse und dann in Kaufbeuren.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Selber Wölfe 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Adam, Gotz; Buschmann, Ehrhoff; Trinkberger, Söll; Junemann – Kuhnekath, Kretschmann, Riefers; Cerny, Weiß, Ruuttu; Lessio, Marcinew, Miller; Niedenz, Fiuscher, Wagner.

Trainer: Greg Poss.

Selber Wölfe: Weidekamp (Bitzer) – Hördler, Hanusch; Plauschin, Trska; Raab, Gläßl – Knackstedt, Peter, Heljanko; Gelke, McNeill, Schwarmberger; Krymskiy, Kruminsch, Kalins; Naumann, Bassen, Marusch.

Trainer: Sergej Waßmiller.

Statistik:

Tore: 1:0 (10:19) Gotz (Kuhnekath/Kretschmann) PP5-4, 2:0 (16:28) Marcinew (Lessio/Söll), 2:1 (44:16) Kruminsch (Bassen/Gelke), 3:1 (52:08) Kretschmann (Riefers/Kuhnekath),

Strafminuten: Krefeld 6, Selb 4

Schiedsrichter: Janssen/Laudan

Zuschauer: 5.672