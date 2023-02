Heimpleite gegen HÃ¶chstadt: Indians verspielen vorerst Chance auf Platz 6

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen muss gegen den Erzrivalen aus Höchstadt eine 2:4 Niederlage am Sonntagabend hinnehmen. Die Indianer verspielen damit vorerst die Chance...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen muss gegen den Erzrivalen aus Höchstadt eine 2:4 Niederlage am Sonntagabend hinnehmen.

Die Indianer verspielen damit vorerst die Chance auf Platz 6 vorzurücken und Peiting zu überholen. Über 1700 Zuschauer besuchten das Spiel am Hühnerberg.

Der Start der Partie am Faschingssonntag war noch eine der besten Phasen der Indians. Mehrere Möglichkeiten konnten allerdings nicht verwertet werden, sodass die Gäste immer besser ins Spiel fanden. Der HEC ging folgerichtig durch Treffer von Jari Neugebauer (7.Minute) und Leon Schuster (17.Minute) mit 2:0 in Führung.

Auch im zweiten Drittel setzten die Memminger nur wenig entgegen und luden die Panzerechsen ein, um nun endgültig und entscheidend davonzuziehen. Philipp Stobbe netzte zum 3:0 ein (29.Minute), ehe Eetu-Ville Arkiomaa das 4:0 für die Alligatoren erzielte. Der ECDC kam kurz vor Ende des zweiten Drittels durch Sergei Topol noch zum 1:4 Anschlusstreffer, es folgten die stärksten Minuten der Rot-Weißen, allerdings ohne weiteren Treffer. Die Pausensirene rettete die Gäste aus Franken vorerst. Insgesamt war das Auftreten im Mitteldrittel trotz der Druckphase aber viel zu wenig, um ernsthaft Ambitionen auf die direkten Playoff-Plätze anmelden zu können.

Im letzten Drittel ließen sich die Gäste den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn Memmingen nicht mehr wirklich gefährlich wurde. Das 2:4 von Donat Peter kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit, Leon Meder war hier bereits zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis genommen worden, war der Schlusspunkt in einer doch ernüchternden Partie auf Seiten der Indians.

Am Dienstag in Landsberg

In der kommenden Woche stehen für die Indians zwei Auswärtsspiele an. Am Dienstag treten die Memminger in Landsberg bei den Riverkings zum Nachholspiel an (19:00 Uhr). Die Lechstädter werden in wenigen Wochen gegen den EHC Klostersee in den Playdowns antreten. Im Kampf um den Klassenerhalt würde ein gutes Auftreten bzw. Punkte gegen den Lokalrivalen aus Memmingen ordentlich Auftrieb geben. Trainer Daniel Huhn erwartet daher auch das bekannt schwere Spiel am Faschingsdienstag. Schon in der Hinrunde sorgte Landsberg für einen Memminger Ausrutscher, die Heimspiele am Hühnerberg konnten die Indians allerdings für sich entscheiden. Die besten Scorer im Team von Sven Curmann sind Adriano Carciola, Frantisek Wagner und Nico Strodel.

So geht es weiter: Am Sonntag geht die Reise des ECDC nach Grafing zum EHC Klostersee (17:30 Uhr). Für das Spiel wird ein Fanbus eingesetzt, zu dem man sich unter Tel. +49 160 7856269 bereits anmelden kann.Das nächste und zugleich letzte Heimspiel der Hauptrunde am Hühnerberg findet am 05.03. gegen den Deggendorfer SC statt.

ECDC Memmingen – Höchstadter EC 2:4 (0:2/1:2/1:0)

Tore: 0:1 (7.) Neugebauer (Arkiomaa, Vojcak), 0:2 (17.) Schuster (Zimmermann, Miller), 0:3 (29.) Stobbe (Zimmermann, Miller), 0:4 (33.) Arkiomaa (Fardoe, Zimmermann), 1:4 (36.) Topol (Kasten, Johnston), 2:4 (60.) Peter (Svedlund)

Strafminuten: Memmingen 6 – Höchstadt 4

Zuschauer: 1725

4825 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München