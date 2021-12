Heimniederlage gegen FÃ¼rstenfeldbruck

Lechbruck. (PM ERC) Am Sonntag lieferte sich der ERC Lechbruck das erwartet hartumkämpfte Duell gegen den EV Fürstenfeldbruck. Bis in die Schlussphase war das...

Lechbruck. (PM ERC) Am Sonntag lieferte sich der ERC Lechbruck das erwartet hartumkämpfte Duell gegen den EV Fürstenfeldbruck.

Bis in die Schlussphase war das Spiel sehr ausgeglichen, doch die Gäste waren an diesem Abend vor dem Tor kaltschnäuziger und siegten am Ende nicht unverdient. Das Rennen um den vierten Platz ist weiterhin offen und die Flößer mittendrin. Das nächste Spiel findet am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr im Lechparkstadion gegen den SC Forst statt.

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie wissen um was es geht. In einem schnellen und guten Spiel lieferten sich der ERC Lechbruck und der EV Fürstenfeldbruck einen offenen Schlagabtausch. Das Spielgeschehen ging hin und her, vor beiden Toren herrschte des Öfteren Hochbetrieb, aber sowohl ERC-Goalie Lukas Bauer, als auch Dennis Berger im EVF-Tor hielten sich schadlos und so ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die erste Pause. Die gut 130 Zuschauer im Lechparkstadion kamen auf Ihre Kosten und sahen zwei gleichwertige Mannschaften.

Auch im zweiten Drittel schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts und stürmten weiter munter drauflos. In der 23. Minute gingen die Gäste durch Neuzugang Mathias Jeske (Kresimir Schildhabel) mit 1:0 in Führung. Jeske wurde dabei von seinem Sturmpartner Schildhabel, mit einem schönen Steilpass allein auf das ERC-Tor geschickt und ließ Lukas Bauer keine Chance. Der ERC versuchte nun vehement gegenzusteuern und erspielte sich ein leichtes Chancenübergewicht. Doch auch der nächste Treffer sollte den Münchener Vorstädter gelingen: In einem 5-3 Powerplay nutzte der EVF seine Chance und erhöhte in der 31. Minute durch Kresimir Schildhabel auf 0:2. In dieser Phase zollten die Flößer der Tatsache Tribut, dass sie sich zu häufig auf der Strafbank wiederfanden, was dem EVF deutlich in die Karten spielte. Dennoch war nun der ERC am Zug: In der 32. Minute spielten die Lecher einen Konter aus und Frederic Abraham nutzte ein passgenaues Zuspiel von Marcus Köpf zum 1:2-Anschlusstreffer. Die Lecher waren nun wieder dran und erspielten sich zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten. Mehrere Male brannte es lichterloh vor dem Kasten von EVF-Goalie Berger, doch die Fürstenfeldbrucker verteidigten mit Mann und Maus den hauchdünnen Vorsprung bis in die zweite Pause hinein.

Auch im letzten Drittel setzte der ERC seine Angriffsbemühungen fort, doch vorerst wurden beste Chancen vergeben. Dann kam es wie es kommen musste: In der 48. Minute war erneut Schildhabel zur Stelle und schloss einen Konter der Gäste zum 3:1 ab. Bitter für die Lecher, die bis hierher drauf und dran waren den Ausgleich zu erzielen. Fürstenfeldbruck machte es nun clever: Aus einer gesicherten Defensive heraus und mit viel kämpferischem Einsatz, brachten sie die Flößer schier zur Verzweiflung. Der K.O. kam dann in der 53. Minute, als Jeske eine Unachtsamkeit der Lecher ausnutzte und zum vorentscheidenden 1:4 erhöhte. Der ERC ließ sich nicht hängen, versuchte weiterhin zum Erfolg zu kommen und als Marcus Köpf in der 56. Minute in Überzahl den 2:4-Anschlusstreffer erzielte, keimte nochmal Hoffnung im Lager des ERC auf. Kurz darauf zog Fürstenfeldbruck nochmal eine Strafzeit und Lechbruck schnürte den EVF mit einem starken Powerplay ein. Die Flößer deckten das Gästetor mit einer Reihe von Schüssen ein, doch ins Ziel traf dabei keiner. Was der ERC auch versuchte, mit Glück und Geschick verteidigten die Gäste erfolgreich ihr Gehäuse. Die Uhr lief gegen die Lecher, die bis zum Ende kämpften, doch den Schlusspunkt setzte, der an allen Toren des EVF beteiligte tschechische Kontingentspieler, Kresimir Schildhabel, mit dem 2:5 in der letzten Spielsekunde.

Der EV Fürstenfeldbruck zog den Flößern nicht unverdient den Zahn, denn die Gäste nutzten ihre Torchancen durch das neue Sturmduo Schildhabel/Jeske kaltschnäuziger aus und standen letztlich in der Defensive sehr stabil. Der ERC trifft nun am 26.12.2021 um 17 Uhr zu Hause auf den SC Forst.

Spielstatistik:

ERC Lechbruck – EV Fürstenfeldbruck 2:5 (0:0;1:2;1:3)

Torfolge:

0:1 (22:36) Mathias Jeske (Kresimir Schildhabel)

0:2 (30:54) Kresimir Schildhabel (Sven Curmann, Mathias Jeske) 5-3 PPG

1:2 (31:37) Frederic Abraham (Marcus Köpf)

1:3 (47:23) Kresimir Schildhabel (Mathias Jeske, Benedikt Pfeil)

1:4 (52:21) Mathias Jeske (Kresimir Schildhabel)

2:4 (55:29) Marcus Köpf (Marek Hatas, Frederic Abraham) 5-4 PPG

2:5 (59:59) Kresimir Schildhabel (Mathias Jeske, Dennis Berger)

Strafminuten:

ERC: 12 + 5

EVF: 12

Zuschauer:

132

Nächstes Spiel:

Sonntag, 26.12.2021, 17:00 Uhr: ERC Lechbruck – SC Forst