Heimniederlage am Freitag und Auswärtssieg am Sonntag – Herne sammelt drei Punkte im Kampf um die Playoffs

Herne. (PM HEV) Während Herne am Freitagabend nach dem ersten Drittel führte und das Spiel am Ende noch mit 4:6 verlor, lagen die Miners am Sonntagabend nach dem ersten Drittel noch zurück und gewannen am Ende mit 4:1.

Drei Powerplaytreffer und ein Empty-Net-Treffer besiegelten den verdienten Sieg der Miners.

Hammer Eisbären – Herner EV, 08.02.2026:

Am Sonntagabend starteten die Eisbären besser in die Partie und konnten die Miners häufig in der eigenen Zone einschnüren. Unter anderem in der vierten Spielminute hielt HEV-Goalie Rodion Schumacher die Miners aber mit einer guten Parade noch im Spiel. In der 6. Minute kam Sofiene Bräuner dann zu einer großen Möglichkeit, der Stürmer konnte den Pass jedoch nicht richtig verwerten. Auf der anderen Seite trafen dann die Eisbären das erste und einzige Mal an diesem Abend. Schumacher war die Sicht komplett verdeckt, Fabio Frick nahm einen Schuss von der blauen Linie, der durch alle Spieler hindurch hinter Schumacher im Netz einschlug. Mit 1:0 ging es auch in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt starteten die Miners besser. Direkt in der 21. Spielminute kam wieder Bräuner frei vor Kyle Hagen zum Abschluss, der Eisbären-Schlussmann parierte jedoch. Danach konnten die knapp 150 mitgereisten Herner gleich drei Überzahltreffer ihrer Mannschaft bejubeln. Nach einem Bandencheck von Pontus Wernerson-Libäck agierten die Miners fünf Minuten lang in Überzahl. Dieses Powerplay nutzten sie gleich zweimal aus: Den Beginn machte Munichiello, der im Slot gut von Nick Ford freigespielt wurde und mit einem satten Handgelenkschuss den 1:1-Ausgleichstreffer erzielte. Dann war es ein typisches Tor von Brad Snetsinger, der die Miners mit 2:1 in Führung brachte. Snetsinger machte einen Bogen, zog in die Mitte, suchte den schnellen Abschluss und verwandelte ohne Chance für Hagen im rechten Winkel. Kurz vor Drittelende agierten die Miners nach einer Strafe gegen Schiling dann erneut in Überzahl. Fast erzielte Hamm in eigener Unterzahl das 2:2 – Hugo Enock und Rodion Schumacher verhinderten aber einen Treffer der Eisbären. Auf Vorlage von Brad Snetsinger war es dann Tommy Munichiello in der 38. Spielminute, der mit einer guten Bewegung vor das Gehäuse der Eisbären zog, damit seinen zweiten Treffer erzielte und den Spielstand auf 3:1 erhöhte.

In der 53. Spielminute handelte sich Hamm eine weitere Fünf-Minuten-Strafe ein. Nick Ford zog an Tom Geischeimer vorbei; der Verteidiger der Eisbären konnte den US-Amerikaner aber nur noch mit einem Ellbogencheck ins Gesicht stoppen und erhielt nach Videobeweis eine fünfminütige Strafe sowie eine Spieldauer-Disziplinarstrafe. Herne versuchte jedoch nicht aktiv, einen weiteren Treffer nachzulegen, und verwaltete das Spiel abschließend mit einer guten Defensivleistung. Hamm zog zugunsten eines sechsten Feldspielers noch den Torwart. Dennis Palka erkämpfte sich im eigenen Drittel die Scheibe und zog über die gesamte Eisfläche ab. Der Puck landete zum 4:1 im Netz, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

Herne erkämpfte sich damit an diesem Wochenende drei wichtige Punkte im Rennen um die Playoffs.

1:0 [06:54] Frick (Zuravlev/Reuss)

1:1 [24:06] Munichiello (Bräuner/Ford) PP1

1:2 [26:51] Snetsinger (Ford/Palka) PP1

1:3 [37:12] Munichiello (Snetsinger/Palka) PP1

1:4 [58:08] Palka (Snetsinger) EN

Strafen: 38 – 10

Zuschauer: 869