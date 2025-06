Heimkehrer fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Mario Ebner kehrt zum HCI zurück. Damit ist die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison abgeschlossen.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie holt einen „verlorenen Sohn“ wieder zurück. Mario Ebner kehrt nach 8 Jahren ins Haifischbecken zurück. Der mittlerweile 29-jährige Verteidiger entstammt dem Haie-Nachwuchs und lief von 2013/14 bis 2016/17 über 100 Mal für die Kampfmannschaft des HCI auf. Danach wechselte er für mehrere Saisonen zu den Kitzbüheler Adlern in die ALPS Hockey League ehe er in der letzten Saison bei Tours in Frankreichs zweiter Liga anheuerte.

Jetzt kehrt Mario nach Tirol zurück. Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich, Mario wieder im Haifischbecken begrüßen zu dürfen. Der Kader des HCI für die kommende Saison steht somit.

Mario Ebner: „Der Verein hat mich kontaktiert, und ich habe mich extrem über den Anruf gefreut. Ich bin dankbar, dass mir das Trainerteam und die anderen Verantwortlichen noch einmal das Vertrauen geben, um für meinen Heimatverein aufzulaufen zu können. Die Gespräche im Vorfeld waren von Anfang an produktiv, die Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass der Schritt zurück nach Innsbruck genau der richtige ist. Ich glaube, dass hier wieder etwas Großes entstehen kann. Ich freue mich schon wieder darauf, in der TIWAG Arena gemeinsam mit den Jungs, alles für den Verein zu geben.“

Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Wir freuen uns sehr darüber, Mario wieder bei uns zu haben. Die Gespräche mit ihm waren top und wir haben uns schnell geeinigt. Mario ist topmotiviert. Ich kenne ihn ja noch von früher. In den letzten Jahren konnte er wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns jetzt zugutekommen werden. Wir im Trainerteam bekommen durch seine Qualitäten noch mehr Optionen in der Defensive, er wird uns weiterhelfen.“



! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV