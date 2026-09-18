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EHF Passau Black Hawks

Heimautakt in der EisArena: Black Hawks empfangen Höchstadt

18. September 20262 Mins read89
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Passau. (PM Black Hawks) Nach dem Saisonstart beim SC Riessersee steht für die Passau Black Hawks am Sonntag bereits der erste Auritt vor heimischem Publikum an.

Um 18 Uhr gaseren die Höchstadt Alligators zum Heimautakt der neuen Oberliga-Saison in der Passauer EisArena – und damit wartet gleich der nächste anspruchsvolle Gegner.

Beide Mannschaen gehen mit Veränderungen in die Spielzeit. Während bei den Black Hawks unter dem neuen Trainer Dan Reja eine neue sportliche Ära beginnt, haben auch die Mielfranken Kader und Ausrichtung in der Sommerpause gezielt weiterentwickelt.

An der Bande setzt Höchstadt weiterhin auf Morgan Persson. Der schwedische Cherainer nutzte fünf Vorbereitungsspiele gegen Gegner aus unterschiedlichen Ligen und Regionen Deutschlands, um sein Team auf die Herausforderungen der Oberliga Süd einzustellen.

Im Kader verbinden die Alligators frische Impulse mit bewährter Qualität. Alexander Malinowski, Dennis Miller, Brendan Harrogate und Matyas Kovács zählen zu den auffälligsten Neuzugängen. Zugleich bleibt ein großer Teil des Gerüsts erhalten: Jake Fardoe, Marn Vojcak, Samuel Eriksson, Dennis Swinnen, Anton Seewald, Roman Zap und Tim Zimmermann stehen für Qualität und reichlich Oberliga-Erfahrung.

Eine Schlüsselrolle spielt weiterhin Verteidiger Jake Fardoe, der seit Jahren zu den Leistungsträgern des Teams zählt. Sollte er wie erwartet zeitnah die deutsche Staatsbürgerscha erhalten, würde das den Alligators zusätzliche Flexibilität bei der Kaderplanung eröffnen.

Sportlich zählen die Höchstädter seit Jahren zu den offensivstärksten Teams der Liga. Auch in dieser Saison setzt die Mannscha auf Tempo, Kreavität und Abschlussstärke. Besonders im Powerplay gelten die Mielfranken tradionell als gefährlich – und damit als einer der unangenehmsten Gegner der Oberliga Süd.

Für zusätzliche Brisanz sorgt das Wiedersehen mit Brendan Harrogate. Der Angreifer trug zuletzt das Trikot der Passau Black Hawks und läu nun für die Höchstadt Alligators auf.

„Mit Höchstadt kommt gleich ein Gegner, in dessen Reihen ein Spieler steht, der in der vergangenen Saison noch für uns aufgelaufen ist. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Brendan“, sagt der sportliche Leiter Tom Horschel.

„Höchstadt verfolgt wie wir das Ziel, die Pre-Playoffs zu erreichen. Der Kader ist mit sehr erfahrenen Spielern besetzt, die die Oberliga aus dem Effeff kennen. Wir wollen bei unserem Heimauakt eine Top-Einstellung zeigen, für die Fans und die Stadt kämpfen und gemeinsam genießen, dass es auch in der Saison 2026/27 Oberliga-Eishockey in Passau gibt.“ -czo

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