Heim-Tests der Indians stehen – Finnischer Stürmer verpflichtet

Memmingen. (PM ECDC) Mit Kaufbeuren, Deggendorf und Rosenheim können die Indians die ersten Testspiel-Gegner bekannt geben.

Los geht’s bereits am 23.08. mit dem Duell gegen den ESVK.

Wir empfangen den ESV Kaufbeuren (23.08., 18:30 Uhr) zum Start der Vorbereitung in Memmingen, ehe es zum Wiedersehen mit Final-Gegner Deggendorf kommt (30.08., 18:30 Uhr). Eine Woche vor dem Ligastart ist dann noch das DEL2-Spitzenteam aus Rosenheim zu Gast am Hühnerberg (11.09., 20 Uhr).

Auswärts treten wir am 28.08. in Kaufbeuren an, ein Vergleich gegen einen Gegner aus der DEL2 sowie ein internationales Turnier im Ausland folgen ebenfalls noch. Weitere Infos hierzu in Kürze!

INFO: Aufgrund von ligeninternen Regeln der DEL2 würden unsere Heimspiele dort am Sonntag ab sofort um 18:30 Uhr stattfinden. Als Startzeit ist ligaweit nur 17:00 Uhr oder 18:30 Uhr vorgesehen.

Indians verpflichten finnischen Angreifer

Der ECDC Memmingen hat den 25 Jahre alten Angreifer Okko Kangasniemi verpflichtet. Der Außenstürmer kommt aus Finnland zu den Indians und wird dort seine erste Profi-Station außerhalb seiner skandinavischen Heimat antreten. Zuletzt lief er für Jokerit Helsinki in der Mestis (2. Liga in Finnland) auf.

Mit dem Linksschützen Okko Kangasniemi haben die Indians ihren ersten Kontingentspieler für die kommende Saison offiziell unter Vertrag. Der 25 Jahre alte Finne wurde in Vantaa, ganz in der Nähe von Helsinki geboren und durchlief in seinem Heimatland die komplette Eishockey-Ausbildung. Zuletzt wurde er mit dem Traditionsclub Jokerit Helsinki Meister in der zweiten finnischen Liga und konnte dort 39 Punkte (17 Tore und 22 Assists) in 62 Spielen beisteuern. Der 1,77m große Stürmer kann mittlerweile bereits mehr als 200 Spiele in der Mestis sowie 34 Erstliga-Partien vorweisen.

„Ich sehe mich als offensiven und recht kreativen Angreifer. Ich mag es Tore zu schießen“, beschreibt sich der Angreifer selbst.

Dass er nun zum ersten Mal außerhalb Finnlands aktiv sein wird, versetzt Kangasniemi bereits mit Aufregung, wie er betont: „Ich bin, als ich jünger war, bereits ziemlich oft durch Deutschland gereist. Der Süden des Landes hat mich dabei immer schon fasziniert, sodass ich mir sicher bin, dass mir das Leben in Memmingen gut gefallen wird. Ich weiß bereits, dass dort eine beeindruckende Fankultur herrscht und kann es kaum erwarten dort aufzulaufen“.