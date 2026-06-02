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Heilbronner Falken

Heilbronner Kader wächst weiter an

2. Juni 20261 Mins read59
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Chris Schutz vor Erdings Goalie Leon Meder - © Pauline Manzke
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Heilbronn. (EM) Der Kader der Heilbronner Falken wächst stetig.

Seit klar ist, dass Oberliga-Eishockey in der Käthchenstadt erhalten bleibt, arbeiten die Verantwortlichen unaufhörlich an den Strukturen und an der Kaderzusammenstellung.

Routinier Freddy Cabana gab als erster Spieler seine Zusage weiter in Heilbronn spielen zu wollen. Mittlerweile umfasst der Heilbronner Kader 14 Spieler. Neben Freddy Cabana gehören mit Franz Jokinen, Corey Mapes, Pascal Widmann, Malte Krenzlin, Leon Gromov, Kevin Dibrov, Sebastian Hon und Philipp Nuss acht Spieler des letztjährigen Kaders zum Team.

Torwart Florian Minich streift nach drei Jahren wieder das Falkentrikot über. Abwehrrecke Thomas Gauch bringt Erfahrung aus 350 Oberligaspielen mit und spielte zuletzt beim Ligarivalen Selber Wölfe. Jan Pavlu (31) kehrt nach einer Saison bei den Hannover Scorpions zurück. Stürmer Justin Scheck (20) kommt vom Lokalrivalen Bietigheim zu den Falken. Ebenfalls aus Selb wechselt Stürmer Chris Schutz (USA/Australien) zu den Falken. In Deutschland machte Schutz sich in Hamm zuerst einen Namen, wo er drei Jahre lang zu den absoluten Topscorern in der Oberliga Nord zählte, Bei den Falken belegt er die erste Importstelle.

Ein Coup ist den Verantwortlichen bei der Besetzung des Trainerposten gelungen. Mit Steffen Ziesche (54) konnte ein erfahrener Coach verpflichtet werden, der sowohl im Nachwuchs- und Seniorenbereich jede Menge Erfahrungen sammeln konnte. Zuletzt gewann er als Assistenzcoach mit den Krefeld Pinguinen die DEL2 Meisterschaft.

Ziesche bringt Ambitionen und Siegermentalität mit nach Heilbronn. Seine Erfahrung in der Arbeit mit gestandenen Profis und die Entwicklung junger Spieler passen perfekt zur Neuausrichtung der HEC-Falken.

Man darf gespannt sein, wie die Verantwortlichen in den kommenden Wochen Strukturen und Team weiter gestalten werden.

Start in die Jubiläumssaison

Am Samstag, den 29. August, feiern der HEC Eisbären e.V. und die HEC Falken gemeinsam den Start in die Jubiläumssaison und damit 40 Jahre Heilbronner Eishockey.

Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie mit Musik, Essen, Getränken und vielen weiteren Highlights rund um den Eishockeystandort Heilbronn erwartet die Fans.

Heilbronner Eishockeyclub Falken Kader 2026/2027 | Stand: 02. Juni 2026

Headcoach: Steffen Ziesche
Torhüter: Florian Mnich, Franz Jokinen
Verteidiger: Corey Mapes, Thomas Gauch, Pascal Widmann, Jan Pavlu, Malte Krenzlin
Stürmer: Frederik Cabana, Justin Scheck, Leon Gromov, Kevin Dibrov, Sebastian Hon, Chris Schutz, Philipp Nuss

Auch interessant:
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