Heilbronner Falken verpflichten Torhüter-Duo

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können ihren Kader für die kommende Oberliga-Saison 2023/2024 mit den beiden Torhütern Patrick Berger und Nils Kapteinat verstärken.

Berger wechselt von den Eisbären Regensburg nach Heilbronn und wird mit der Rückennummer # 31 auflaufen. Der Schlussmann stand in der letzten Saison in 17 DEL2-Spielen für Regensburg auf dem Eis. Zuvor bestritt der 25-jährige in drei Spielzeiten 41 Partien für die Eisbären in der Oberliga und elf Partien für Landshut in der DEL2.

Nach seiner Jugendzeit in Landshut hatte er auch dort in der Saison 2016/2017 seinen ersten Einsatz in der Oberliga. Zudem lief der gebürtige Zwieseler, der das Eishockey-ABC beim Deggendorfer SC erlernt hat, auch in der U18- und U20-Nationalmannschaft für den DEB auf.

Der 23-jährige Nils Kapteinat war zuletzt bei den Hamburg Crocodiles in der Oberliga Nord aktiv und wird bei den Unterländern das Trikot mit der Nummer # 72 tragen. In Hamburg hatte der gebürtige Gelsenkirchener in zwei Spielzeiten 24-mal das Tor gehütet.

Erste Oberliga-Erfahrung konnte Kapteinat in der Saison 2019/2020 beim Krefelder EV 1981 sammeln, wo er auch in der darauffolgenden Saison unter Vertrag stand. DNL-Erfahrung bringt der Linksfänger sowohl aus Krefeld als auch von den Kölner Junghaien und der Düsseldorfer EG mit, wo er von der U16-Schülerbundesliga bis zur U19 gespielt hatte. Für den DEB stand Kapteinat in 10 Partien von der U17- bis zur U19-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten.

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Wir freuen uns sehr über unsere beiden Neuzugänge auf dieser wichtigen Position. Patrick und Nils passen charakterlich super in das Team und sind sehr motiviert und ehrgeizig.“

