Heilbronner Falken verpflichten Malte Krenzlin fest

Heilbronn. (PM Falken) Nachdem Malte Krenzlin bereits in den letzten beiden Spielzeiten als U21-Förderspieler für die Heilbronner Falken die Schlittschuhe geschnürt hat, unterzeichnete der 19-jährige Verteidiger nun einen regulären Einjahresvertrag bei den Falken und bleibt dem Team auch in der kommenden Oberligasaison treu.

Als Spieler der Jungadler Mannheim hatte der gebürtige Mannheimer schon in der Saison 2021/2022 23 Hauptrundenspiele und 3 Playoffspiele in Heilbronn bestritten. In 23 Partien stand er zudem für die Jungadler auf dem Eis.

In der vergangenen Spielzeit spielte der Verteidiger 36 Hauptrundenspiele und 12 Playdownpartien für die Falken.

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Malte einen sehr talentierten und fleißigen jungen Verteidiger halten konnten. Malte wird in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen und ist ein wichtiger Baustein für unser Team!“

