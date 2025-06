Heilbronner Falken verpflichten Jeroen Plauschin

Jeroen Plauschin ist der zweite neue Defensivakteur, den die Heilbronner Falken für die kommende Oberliga-Spielzeit verpflichten.

Der 23-jährige kommt von den Selber Wölfen in die Käthchenstadt und erhält das Trikot mit der Nummer 5.

Der in Berlin geborene Linksschütze genoss eine sehr gute Ausbildung von den Nachwuchsmannschaften bis hin zum DNL-Team der Eisbären Juniors Berlin und war in jungen Jahren auch für deren Regionalliga-Team auf dem Eis.

Seinen ersten Schritt im Herrenbereich machte „Plauschi“ bei den Saale Bulls Halle in der Oberliga Nord, wo er bereits mit Falken-Stürmer Thore Weyrauch zusammenspielte und beide somit künftig wieder Teamkollegen sein werden. In seinen 58 Pflichtspielen gelangen dem damals 20-jährigen 16 Scorer (2 Tore / 14 Assists) bei einem kumulierten Plus-/Minus-Wert von +31. Letztlich wurde Plauschin als bester junger Spieler zum „Rookie des Jahres“ gekürt.

Durch seine guten Leistungen wurden die Selber Wölfe auf ihn aufmerksam und nahmen den ca. 1,82m großen und ca. 92kg schweren Linksschützen für die DEL2 unter Vertrag, wo er die letzten beiden Spielzeiten verbrachte. Bereits in seinem ersten Jahr erarbeitete er sich den teaminternen Platz an der Sonne in der Plus-/Minus-Statistik. Insgesamt lief Plauschin in 114 Spielen für die Porzellanstädter auf und widmet sich nun seinen neuen Aufgaben bei den Heilbronner Falken.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Jeroen bringt trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung aus der Oberliga und DEL2 mit, nachdem er eine tolle Ausbildung in Berlin genoss. Er ist für seine Zweikampfstäke und als fleißiger Arbeiter bekannt und passt mit seinem guten Charakter top in unser Line-Up.“

Jeroen Plauschin: „Mir gefällt die Philosophie der Falken sehr. Ich denke in Heilbronn kann man als junger Spieler neben sportlichem Erfolg auch die persönliche Weiterentwicklung erzielen. Daher freue ich mich sehr auf die Möglichkeit für die Falken zu spielen.“

Heilbronner Falken Kader 2025/2026 | Stand: 09. Juni 2025

Headcoach: Niko Eronen

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 5 Jeroen Plauschin, 7 Spencer Berry, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 13 Gunars Skvorcovs, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

