Heilbronner Falken verpflichten Alec Zawatsky fest

Bereits seit einer Woche war Alec Zawatsky im Rahmen eines Try-Outs im Trainings- und Spielbetrieb Teil der Heilbronner Falken.

Am heutigen Donnerstag unterzeichnete der Deutsch-Kanadier ein Arbeitspapier für die Saison 2024/2025 und wird beim morgigen Hauptrundenauftakt bei den Tölzer Löwen im Aufgebot von Head Coach Frank Petrozza stehen.

Bevor der Linksschütze den Sprung nach Europa wagte, war er in verschiedenen kanadischen Ligen auf dem Eis, ehe die Blue Devils Weiden auf ihn aufmerksam wurden. Der 24-jährige Stürmer kennt die Oberliga Süd bereits durch vorherige Spielzeiten bei den Oberpfälzern und zuletzt beim SC Riessersee. In 51 Spielen gelangen ihm dabei in der vergangenen Saison 31 Punkte (14 Tore / 17 Assists).

Alec Zawatsky wird künftig das Falken-Trikot mit der Nummer 94 überstreifen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Alec ist ein hart arbeitender Stürmer, der viel Offensivdrang besitzt. Seine Arbeitsmoral und sein Wille sich ständig zu verbessern, passen einwandfrei zur Struktur unseres Teams.“

Alec Zawatsky: „Ich freue mich sehr, nun ein Falke zu sein. Wenn man großartige Leader wie Freddy Cabana, Corey Mapes und Robin Just hat, macht das die Entscheidung viel leichter. Wir haben eine hervorragende Gruppe, die gewinnen will und das macht den ganzen Prozess spannend. Ich freue mich darauf, alle Fans bei den Spielen zu sehen und ein Teil der Falken-Familie zu sein. Wir sehen uns alle spätestens am Sonntag beim ersten Heimspiel der Saison!“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 19. September 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger, 35 Luca Ganz, (FL) Leon Willerscheid

Verteidiger: 2 Benedikt Jiranek, 7 Jan Pavlu, 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 28 Lars Schiller, 84 Malte Krenzlin, (FL) Paul Mayer

Stürmer: 9 Brett Ouderkirk, 10 Nolan Ritchie, 12 Vincent Jiranek, 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 29 Calder Anderson, 34 Manuel Nix, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin, 94 Alec Zawatsky

Trainer: Frank Petrozza