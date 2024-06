Heilbronner Falken verlÃ¤ngern Vertrag mit Managersohn Benedikt Jiranek

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können am heutigen Samstag eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Verteidiger Benedikt Jiranek wird auch in der Oberliga-Saison 2024/2025 das...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können am heutigen Samstag eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Verteidiger Benedikt Jiranek wird auch in der Oberliga-Saison 2024/2025 das Falken-Trikot überstreifen.

Im Sommer 2023 kam der in Nürnberg geborene Rechtsschütze von den Passau Black Hawks nach Heilbronn und überzeugte durch seinen leidenschaftlichen Einsatz und seine robuste Spielweise. Darüber hinaus gelangen dem 22-jährigen in 58 Einsätzen 20 Punkte (Ein Tor / 19 Assists) bei einem Wert von +25 in der Plus/Minus-Statistik.

Headcoach Frank Petrozza: „Benedikt bringt die nötige Präsenz und Stärke mit, die wir für unser Spiel brauchen. Er ist zudem ein sehr wichtiger Spieler für Unterzahlsituationen und hat sich in der letzten Saison gut entwickelt. Ich freue mich, dass er auch in der kommenden Saison für uns spielen wird.“

Benedikt Jiranek: „Ich bin überglücklich, weiter ein Teil der Falken sein zu dürfen und kann es kaum erwarten, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung in Heilbronn zu gehen. Ich freue mich schon sehr auf die Herausforderungen der neuen Saison und bin gespannt, sie mit der Mannschaft zu bestreiten.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 01. Juni 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger, 35 Luca Ganz

Verteidiger: 2 Benedikt Jiranek, 7 Jan Pavlu, 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 21 Sebastian Hon, 22 Thore Weyrauch, 27 Manuel Nix, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

Trainer: Frank Petrozza