Heilbronner Falken verlÃ¤ngern um drei Jahre mit sportlichem Leiter Martin Jiranek â€“ Drei weitere Akteure spielen auch kÃ¼nftig in der KÃ¤thchenstadt

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken stellen frühzeitig die Weichen für die sportliche Zukunft des aktuellen Südmeister der Oberliga.

Der sportliche Leiter Martin Jiranek verlängert seinen Vertrag bei den Unterländern um drei Jahre und verpflichtet mit Patrick Berger, Malte Krenzlin und Luis Ludin gleich drei weitere Spieler aus dem Kader für die neue Spielzeit weiter – Berger bleibt gar um zwei weitere Jahre. Im Rahmen der heutigen Abschlussfeier verkündeten die Verantwortlichen die frohen Botschaften vor zahlreichen Fans.

Martin Jiranek verantwortet den sportlichen Bereich als sportlicher Leiter seit der Oberliga-Saison 2023/2024. Federführend für die Trainer- und Spielerverpflichtungen zuständig, gelang den Falken die Südmeisterschaft 2024/2025 sowie der zweimalige Einzug in die Playoff-Halbfinals.

Geschäftsführer Franz Böllinger: „Die längerfristige Vertragsverlängerung von Martin Jiranek ist von immens wichtiger strategischer Bedeutung hinsichtlich der Kaderplanung mit Blick auf die Weiterentwicklung der sportlichen Ziele. Mit seinem guten Netzwerk und Know-How sichert er den effizientesten Einsatz der vorhandenen Mittel im Rahmen des Budgets und bringt eine klare Vision für Zukunftsgestaltung des sportlichen Bereichs mit. Martin genießt das volle Vertrauen der Geschäftsführung und Gesellschafter.“

Goalie Patrick Berger geht fortan in seine dritte und vierte Saison bei den Heilbronner Falken. Der Linksfänger überzeugte wiederholt als sicherer Rückhalt im Kasten der Heilbronner, wie Martin Jiranek betont: „Patrick hat in den letzten beiden Jahren konstant sehr gut gespielt. Er ist zuverlässig und einer der Top-Torhüter der Oberliga.“ Bergers neuer Kontrakt gilt nun mehr bis zum Ende der Saison 2026/2027.

Für Verteidiger Malte Krenzlin wird es bereits seine fünfte Saison im Falken-Trikot sein. Als Förderlizenzspieler kam er zunächst von den Jungadler Mannheim nach Heilbronn, ehe er fest verpflichtet wurde und bereits je zwei Saisons in der DEL2 und in der Oberliga für die Falken absolvierte. In 60 Spielen während der aktuellen Saison sammelte der 21 Jahre junge Krenzlin 22 Punkte bei einem +/- Wert von +39. Martin Jiranek über den Linksschützen: „Malte hat in dieser Spielzeit seine bisher beste Saison für Heilbronn gespielt. Trotz seines jungen Jahrganges hat er mehr und mehr Verantwortung übernommen.“

Der dritte Akteur, der an dem geselligen Abend seine Verlängerung verkündete, war der in Innsbruck geborene Luis Ludin. Vor der Saison ins Unterland gewechselt „hat Luis in der zweiten Saisonhälfte einen beträchtlichen Schritt nach vorne gemacht und wird mit seinem Potential in der nächsten Saison eine wichtige Rolle spielen“, so Martin Jiranek. Der 1,90 Meter große Stürmer schoss in seiner Premierensaison 15 Treffer und bereitete weitere 12 Tore vor.

Die Stimmen der Spieler

Patrick Berger: „Ich freue mich sehr weiterhin ein Teil der Falken-Familie zu sein. Wir fühlen uns sehr wohl hier in Heilbronn. Danke für die tolle Unterstützung der Fans und auf eine gute und erfolgreiche Saison 2025/2026!“

Malte Krenzlin: „Ich freue mich sehr in meine fünfte Saison mit den Falken zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, als Team und mit unseren Fans im Rücken sehr viel zu erreichen und auf die vergangenen zwei Jahre aufzubauen. Lasst uns zusammen in der neuen Saison für unser gemeinsames Ziel kämpfen!“

Luis Ludin: “Nach einer erfolgreichen Saison dieses Jahr habe ich nicht lang überlegen müssen, um meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ich freue mich schon auf die kommenden Herausforderungen und hoffe euch alle im August in alter Frische im Stadion wiederzusehen.“

Heilbronner Falken Kader 2025/2026 | Stand: 17. April 2025

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 22 Thore Weyrauch, 37 Frédérik Cabana, 57 Luis Ludin

