Heilbronner Falken verlÃ¤ngern mit dem nÃ¤chsten Eckpfeiler in ihrem Team

Heilbronn. (PM Falken) Nachdem die Heilbronner Falken mit Julian Lautenschlager, Judd Blackwater und Jeremy Williams zuletzt drei Vertragsverlängerungen im Angriff vermelden konnten, freuen sich die Falken- Verantwortlichen über die Weiterverpflichtung von Verteidiger Kenney Morrison.

Der 188 cm große Rechtsschütze verlängerte seinen bestehenden Vertrag um eine weitere Spielzeit und wird somit auch in der DEL2-Saison 2022/2023 das Falkentrikot überziehen.

Vor der laufenden Spielzeit wechselte der 29-jährige Kanadier von den Tölzer Löwen an den Neckar und erwies sich von Beginn an als wichtige Größe in der Heilbronner Hintermannschaft.

Der punktbeste Falken-Verteidiger erzielte in 35 Hauptrundenspielen bislang 28 Scorerpunkte ( 6 Tore / 22 Vorlagen ) und rangiert damit in der ligainternen DEL2-Statistik aller Defender aktuell auf dem 10. Platz.

Kenney Morrison: „Meine Frau und ich freuen uns sehr, in der nächsten Saison wieder in Heilbronn zu sein. Die Organisation, die Stadt und die Fans haben unsere Zeit hier zu einem zweiten Zuhause gemacht. Obwohl ich für die nächste Saison unterschrieben habe, freue ich mich auf ein erfolgreiches Ende dieser Saison und auf einen Playoff-Lauf um die Meisterschaft.“

Falken Head Coach Jason Morgan: „Ich darf Mo zu seiner Vertragsverlängerung gratulieren und freue mich sehr, dass er auch nächste Saison für uns auflaufen wird. Er ist ein Schlüsselspieler in unserer Abwehr und ein wichtiger Charaktertyp in der Kabine.“

Falken Geschäftsführer Timo Ruf: „Wir sind seit Saisonstart mit der gezeigten Leistung von Kenney sehr zufrieden. Es war unser erklärtes Ziel, solch einen starken Spieler auch für die nächste Saison an die Falken zu binden.“