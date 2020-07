Heilbronner Falken vergeben ihre dritte Kontingentstelle

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können mit Matthew Neal die dritte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Spielzeit 2020/2021 besetzen. Der 28-jährige Kanadier unterzeichnete einen...

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken können mit Matthew Neal die dritte Kontingentstelle für die kommende DEL2-Spielzeit 2020/2021 besetzen.

Der 28-jährige Kanadier unterzeichnete einen Jahresvertrag bei den Falken und wird mit der Rückennummer #17 für die Unterländer auflaufen.

Neal war zu Beginn seiner Karriere überwiegend in Nordamerika aktiv, ehe 2016/2017 der Wechsel nach Europa folgte, wo er für zwei Spielzeiten beim Klagenfurter AC in der EBEL (1.Liga in Österreich) aktiv war. In dieser Zeit absolvierte er insgesamt 95 Pflichtspiele für die „Rotjacken“. Zum Ende der Saison 17/18 wechselte der 176 cm große Angreifer zu den Kassel Huskies und empfahl sich für ein weiteres DEL2-Engagement.

Nach insgesamt 26 Pflichtspielen ( 5 Tore / 14 Vorlagen ) für die Schlittenhunde kehrte Neal während der Saison 2018/2019 nach Österreich zurück und konnte im selben Jahr die EBEL-Meisterschaft mit dem Klagenfurter AC gewinnen. In der abgelaufenen Saison absolvierte Neal insgesamt 44 Hauptrundenspiele für den KAC, erzielte hierbei 28 Scorerpunkte ( 10 Tore / 18 Vorlagen ) und war damit drittbester Scorer der teaminternen Aufzeichnung.

Matthew Neal: „Es gab schon das ein oder andere Mal das Interesse für die Heilbronner Falken zu spielen. Die Art und Weise wie die Mannschaft auftritt gefällt mir gut und ich bin mir sicher, dass wir die gleichen Werte und Vorstellungen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt meiner Karriere glaube ich, dass ich sehr gut in das bestehende Team passe und mich mit der Philosophie der letzten Jahre identifizieren kann. Ich freue mich sehr, ein Teil des Teams zu sein und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

Falken-Trainer Michel Zeiter: „Wir haben mit Matt einen hart arbeitenden Zweiweg-Center gefunden, welcher große Intensität entwickelt, schnell und technisch stark ist. Er passt genau in unser Profil. Matt bringt die nötige Erfahrung mit und ist im besten Eishockeyalter. Zudem konnte er bereits einen Titel in der EBEL gewinnen und mit dem KAC „Champions Hockey League“-Erfahrungen sammeln. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Charakter sehr gut zu uns passt und spielerisch unsere Mannschaft verstärkt.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Mit seinen 28 Jahren verfügt Matthew über eine sehr starke Persönlichkeit. Seine Qualitäten bestätigen seine bisherigen Trainer als vorbildlich – auf und neben dem Eis. Mit seiner konsequenten dynamischen Spielweise wird er uns die notwendige Intensität auf dem Eis bringen, dies wird durch seine Punktestatistik immer wieder bestätigt. Wir freuen uns auf ihn.“

Der aktuelle Kader der Heilbronner Falken 2020/2021 (Stand: 21.07.2020):

Torhüter: #3 Matthias Nemec, #30 Arno Tiefensee, #34 Tom Schickedanz

Verteidiger: #4 Brock Maschmeyer, #5 Moritz Wirth, #6 Kevin Maginot, #7 Jan Pavlu, #24 Corey Mapes, #27 Ian Brady, #44 Marcus Götz

Stürmer: #11 Dylan Wruck, #12 Justin Kirsch, #16 Tobias Möller, #17 Matthew Neal, #18 Tim Miller, #19 Stefan Della Rovere, #26 Yannik Valenti, #36 Pierre Preto, #40 Valentino Klos, #50 Louis Brune, #66 Jan-Luca Schumacher, #71 Bryce Gervais, #73 Florian Elias, #89 Michael Knaub