Heilbronner Falken verabschieden Frank Petrozza und fÃ¼nf Spieler

Heilbronn. (PM Falken) Nach dem Saisonende für die Heilbronner Falken und den abschließenden Gesprächen steht fest, dass Frank Petrozza, Luca Ganz, Vincent Jiranek, Brett Ouderkirk, Jan Pavlu und Thomas Supis nach dem Sommer nicht mehr an den Neckar zurückkehren werden.

Frank Petrozza übernahm nach dem DEL2-Abstieg als Headcoach die Geschicke an der Bande der Heilbronner Falken und führte die Unterländer als Tabellenzweiter und im Folgejahr als Meister der Oberliga Süd zweimal bis in die Playoff-Halbfinals, in denen jeweils gegen die Hannover Scorpions Endstation war. Saisonübergreifend feierte der 54-jährige 76 Siege in 96 Hauptrundenspielen und wurde in beiden Spielzeiten als Trainer des Jahres der Oberliga Süd ausgezeichnet.

Torwart Luca Ganz, der bereits als Förderlizenzspieler für die Falken aktiv war, wechselte vor der Saison 2024/2025 aus Leipzig nach Heilbronn und blickt auf insgesamt elf Einsätze in der vergangenen Saison im Falken-Dress zurück.

Der 21-jährige Vincent Jiranek verlässt die Heilbronner Falken nach zwei Jahren und wird sich einem anderen Verein anschließen. Der Rechtsschütze sammelte in 96 Partien 35 Scorerpunkte zu denen sich noch weitere sieben Punkte in 25 Playoff-Begegnungen gesellten.

Für Import-Stürmer Brett Ouderkirk begann seine zweite Spielzeit in Deutschland durchaus vielversprechend. Dem schnellen Rechtsschützen gelangen in 13 Spielen 23 Scorer (7 Tore / 16 Assists), ehe ihn eine Trainingsverletzung ausbremste und die Saison für ihn vorzeitig beendet war.

Mit dem Deutsch-Italiener Jan Pavlu verabschieden die Käthchenstädter einen Defensivakteur, der vor seinem neuerlichen Engagement im Sommer 2023, bereits von 2018 bis 2021 seine Schlittschuhe für die Falken schnürte. Über beide Oberliga-Spielzeiten betrachtet, traf Pavlu 14-mal und steuerte 52 Vorlagen in 94 Partien bei.

Ebenfalls im Sommer 2023 verpflichtet, wird auch Verteidiger Thomas Supis nicht mehr nach Heilbronn zurückkehren. Der 33-jährige, der vor allem durch seine strammen One-Timer 23 Tore in 87 Hauptrunden-Begegnungen erzielte, bereitete darüber hinaus 59 weitere Tore vor. In seinen 26 Playoff-Matches kamen weitere 18 Punkte hinzu.

Die Heilbronner Falken bedanken sich herzlich bei Frank Petrozza und allen Spielern für ihren Einsatz neben und auf dem Eis und wünschen für den weiteren sportlichen sowie privaten Weg nur das Beste!

