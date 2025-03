Heilbronner Falken und Robin Just verlÃ¤ngern Vertrag erneut

Heilbronn. (PM Falken) Vor dem Heimspielauftakt in die Playoff-Achtelfinals am morgigen Sonntag gegen die Füchse Duisburg (Spielbeginn 18:30 Uhr) dürfen sich die Fans der Unterländer über die zweite Vertragsverlängerung des aktuellen Kaders freuen.

1.076 Spiele, 660 Assists, 341 Tore – insgesamt 1.001 (!) Scorerpunkte – zu denen sich sechs Titel gesellen. Das sind die beeindruckenden Zahlen in der Vita von Robin Just, der seinen Vertrag bei den Heilbronner Falken um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 37-jährige Linksschütze ist bereits seit 2023 ein Teil der Falken und beweist Woche für Woche seine (Führungs-)Qualitäten neben und auf dem Eis. Just, der als Typ Spielmacher gilt, besticht durch seine Spielübersicht und den meist „tödlichen“ Pass, mit dem er fortwährend den besser postierten Mitspieler findet. Nach 87 Punkten in 59 Spielen in seiner ersten Saison im Unterland, gelangen dem aktuellen Assistenzkapitän in der kürzlich beendeten Hauptrunde bereits 78 Scorerpunkte in 46 Partien, die ihn auf den vierten Platz der Topscorerliste der Oberliga Süd hievten.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir sind froh, dass Robin beschlossen hat nach dem Sommer für eine weitere Saison zu uns zurückzukehren. Er ist einer unserer Anführer im Team und macht durch seine großartige Übersicht und sein offensives Spiel die Spieler um ihn herum besser.“

Robin Just: „Wir sind auf einem guten Weg und ich würde gerne helfen den nächsten Schritt mit dem Team zu erreichen. Ich freue mich ein weiteres Jahr im Trikot der Falken auflaufen zu dürfen. Auf geht’s Jungs vom Neckar!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV